İngilizce güzel sözler: Birbirinden güzel cümleler

Do it today, or regret it tomorrow. (Ya bugün harekete geç ya da yarın pişman ol.)

Go hard or go home. (Ya sert oyna ya da eve git.)

Everybody has a judgement about you, until they get punched on the face. (Herkesin seninle alakalı bir yargısı vardır ta ki suratına bir yumruk yiyene kadar.)

If you are absent during my war, don't expect to be present during my victory. (Savaşım sırasında yanımda olmuyorsan, zaferimde de olma)

Sorry if I looked curious, I’m not. (Meraklı göründüysem özür dilerim, değilim.)

Life is too short. Laugh while you still have teeth. (Hayat çok kısa, hala dişlerin varken gülümse!)

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. (Hayat çözülmesi gereken bir sorun değil, deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.)

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Hayat bisiklet sürmek gibidir, dengede kalmak için pedalları bırakmamalısın.)

Love the life you live. Live the life you love. (Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa.)

If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Güneş gibi parlamak istiyorsan onun gibi yanmalısın.)

I'm not perfect, but I am elite. (Mükemmel değilim ama elitim.)

Hurt me with a truth, don't comfort me with a lie. (Beni doğrularınla acıt, yalanlarınla rahatlatma.)

Life is better when you’re smile. (Gülümsediğinde hayat daha güzel.)

You will win if you don't quit. (Vazgeçmezsen kazanırsın.)

Good people are always beautiful but beautiful people are not always good. (İyi insanlar hep güzeldir. Ama her güzel insan iyi değildir.)

Don't try to be beautiful just be real and that is already beautiful enough. (Güzel olmaya çalışma, sadece gerçek ol. Bu güzel görünmen için yeterli.)

If it can't challenge you, it can't change you. (Seni uğraştırmayan şey değiştirmez.)

It's hard to beat a person who never gives up. (Asla pes etmeyen birine zarar veremezsiniz.)

These are days we live for. (Bunlar hayatımızın günleri.)

Life is short. Do stuff that matters. (Hayat çok kısa. İşe yarar bir şeyler yap.)

Love is a friendship that has caught fire. (Aşk, dostluğun tutkulu halidir.)

Güzel İngilizce Biyografi Sözleri

İngilizce cümleleri sadece yakınlarımıza gönderebilmek için aramıyoruz. Güzel İngilizce biyografi sözleri sosyal medya biyografilerimizde de hoş duruyor. Ya da attığımız gönderinin açıklamasına eklediğimizde gerçekten havalı görünüyor.