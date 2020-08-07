İngilizce güzel sözler: Birbirinden güzel cümleler

Kimi zaman sevdiklerimiz, bizden uzaklarda olurlar. Kimi zamansa özel günlerde onlara göndereceğimiz hediyenin yanında bir not olmalıymış gibi hissederiz. Tabii ki Türkçe cümleler yazmak zorunda değilsiniz. Böyle zamanlar için kullanabileceğiniz İngilizce güzel sözleri aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Pek çok kullanıcı sosyal medyada Türkçe sözler paylaşmayı klişe bulmaya başladı. Siz de onlardan biriyseniz İngilizce güzel sözlere göz atabilirsiniz. Hem de bunun için İngilizce bilmenize gerek de yok. Zaten halihazırda sizler için oldukça anlamlı ve güzel sözler hazırladık.
If you are absent during my war, don't expect to be present during my victory. (Savaşım sırasında yanımda olmuyorsan, zaferimde de olma)
Everybody has a judgement about you, until they get punched on the face. (Herkesin seninle alakalı bir yargısı vardır ta ki suratına bir yumruk yiyene kadar.)
Go hard or go home. (Ya sert oyna ya da eve git.)
Do it today, or regret it tomorrow. (Ya bugün harekete geç ya da yarın pişman ol.)
Hurt me with a truth, don't comfort me with a lie. (Beni doğrularınla acıt, yalanlarınla rahatlatma.)
I'm not perfect, but I am elite. (Mükemmel değilim ama elitim.)
If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Güneş gibi parlamak istiyorsan onun gibi yanmalısın.)
Love the life you live. Live the life you love. (Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa.)
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Hayat bisiklet sürmek gibidir, dengede kalmak için pedalları bırakmamalısın.)
Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. (Hayat çözülmesi gereken bir sorun değil, deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.)
Uzun cümleleri okumak yeterince zorken, bir de uzun ve İngilizce cümleleri anlamak güçleşebiliyor. O yüzden en iyisi, arkadaşlarınıza göndermek ya da sosyal medyada paylaşmak için, kısa İngilizce sözler kullanmak...
Life is too short. Laugh while you still have teeth. (Hayat çok kısa, hala dişlerin varken gülümse!)
Sorry if I looked curious, I’m not. (Meraklı göründüysem özür dilerim, değilim.)
Life is better when you’re smile. (Gülümsediğinde hayat daha güzel.)
You will win if you don't quit. (Vazgeçmezsen kazanırsın.)
Good people are always beautiful but beautiful people are not always good. (İyi insanlar hep güzeldir. Ama her güzel insan iyi değildir.)
Don't try to be beautiful just be real and that is already beautiful enough. (Güzel olmaya çalışma, sadece gerçek ol. Bu güzel görünmen için yeterli.)
If it can't challenge you, it can't change you. (Seni uğraştırmayan şey değiştirmez.)
It's hard to beat a person who never gives up. (Asla pes etmeyen birine zarar veremezsiniz.)
These are days we live for. (Bunlar hayatımızın günleri.)
Life is short. Do stuff that matters. (Hayat çok kısa. İşe yarar bir şeyler yap.)
İngilizce cümleleri sadece yakınlarımıza gönderebilmek için aramıyoruz. Güzel İngilizce biyografi sözleri sosyal medya biyografilerimizde de hoş duruyor. Ya da attığımız gönderinin açıklamasına eklediğimizde gerçekten havalı görünüyor.
Be you, can't be me. (Kendin ol çünkü ben olamazsın.)
I can anything I set my mind to. (Aklıma koyduğumu yaparım.)
I don’t want any part-time people in my life. (Hayatımda yarı zamanlı insanları istemiyorum.)
I need nobody. (Hiç kimseye ihtiyacım yok.)
Nobody is perfect; I’m nobody. (Kimse mükemmel değildir. Bense kimseyim.)
Go, buy a personality. (Git ve kendine bir karakter satın al.)
If I were you, I would adore me. (Senin yerinde olsaydım bana tapardım.)
There is no limit. (Limit diye bir şey yoktur.)
Thoughts become things. (Düşünceler gerçek bir şeye dönüşür.)
Nobody can’t stop me. (Beni kimse durduramaz.)
I bend, but I don’t break. (Bükülürüm ama kırılmam.)
Time is precious, waste it wisely. (Zaman çok değerli, onu zekice harca.)
We are born to be real, not perfect. (Gerçek olmak için doğduk, mükemmel olmak için değil.)
Write bios, not tragedies. (Biyografi yazıyorum, trajedi değil.)
I can’t remember who I stole my bio from or why. (Biyografiyi kimden çaldığımı ve neden çaldığımı hatırlamıyorum.)
Take care of your body; it’s the only thing you have to live. (Vücuduna sahip çık, yaşamak zorunda olduğun tek şey o.)
Tumblr'da paylaşmak için çeşitli cümleler arıyorsanız işte İngilizce güzel Tumblr sözleri!
Don't criticize what you can't understand. (Anlamadığın şeyi eleştirme.)
Making a decision isn’t about knowing every result. It’s about knowing what you want and following a path that takes you in that way. (Bir karar vermek olabilecek bütün sonuçları bilmek değildir. Ne istediğini bilmek ve seni buna ulaştıracak yolu takip etmektir.)
The past doesn’t need you anymore. Your future does. (Geçmişin artık sana ihtiyacı yok. Ama geleceğinin var.)
Silence is the best answer to a fool. (Bir aptala verilecek en iyi cevap sessizliktir.)
Life goes on, with him or without him. (Hayat devam ediyor. Onunla ya da onsuz.)
I would prefer walk with a friend in the dark, than alone in the light. (Aydınlık bir yerde tek başıma yürümektense karanlıkta biriyle yürümeyi tercih ederim.)
5’4 my height but my attitude 6’4. (Boyum 1.62 ama insanlara tutumum 1.93.)
Don’t study me. You won’t graduate! (Bana çalışma, mezun olamazsın.)
Stop looking for happiness in the same place you just lost it. (Mutluluğu, onu daha önceden kaybettiğin yerde arama.)
If you’re honestly happy, fuck what people think. (Mutluysan, insanların ne düşündüğünü umursama.)
My attitude savage but my heart is pure. (Tutumum vahşi olabilir ama kalbim saf.)
Own what’s yours, or else others will attempt to. (Senin olana sahip çık, yoksa başkaları sahip olmaya kalkar.)
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