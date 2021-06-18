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İngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tam

18.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelediği iddialarının ardından "Matt Hancock'a güvenim tam." dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tam

İngiltere Başbakanı Johnson, eski Başdanışmanı Dominic Cummings’in, kendisinin, Sağlık Bakanı Hancock'un Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiği yönündeki iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Hancock'un ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) önderliğinde İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 80'inin ilk aşılarını olduklarını söyleyen Johnson, "Matt Hancock'a güvenim tam." ifadesini kullandı.

Johnson, İngiltere'nin Kovid-19 normalleşmesinin dördüncü adımını atacağından çok emin olduğunu, 19 Temmuz'un "bitiş tarihi" olarak değerlendirildiğini ve bunun olmayacağını gösteren hiçbir veri bulunmadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın, Sağlık Bakanı Hancock'un Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiğini öne sürmüştü.

Cummings, Başbakanlık ve Hancock'un "geçen yılki başarısızlıkları hakkında defalarca yalan söylediğini" iddia ettiği uzun bir blog yazısı yayımlamıştı.

Eski danışman, yazısına geçen sene salgının başlarında Johnson'la yaptığı WhatsApp yazışmalarından ekran görüntülerini de eklemişti.

Bunlardan birinde Johnson'ın, İngiltere'nin Kovid-19 test kapasitesini artırma konusunda Hancock'un eylemlerine ilişkin küfür de içerecek şekilde "tamamen umutsuz vaka" diye yazdığı görülmüştü.

27 Nisan'da olduğu belirtilen başka bir yazışmada ise Johnson'ın kişisel koruyucu ekipmanları tedarik etme görevini Sağlık Bakanı'ndan alıp Başbakan Yardımcısı Michael Gove'a verip veremeyeceğini merak ettiği öne sürülmüştü.

Kasım 2020'de Başdanışmanlık görevinden ayrılan Cummings, geçen ay 7 saat süren oturumda milletvekillerinin, hükümetin salgınla mücadelesi hakkındaki sorularını yanıtlandırmıştı.

Cummings, Başbakan'ın yeniden karantinaya gitmek yerine "cesetlerin üst üste yığılmasını görmeyi yeğleyeceğini" söylediğini iddia etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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