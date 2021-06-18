İngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tam

İngiltere Başbakanı Johnson, eski Başdanışmanı Dominic Cummings’in, kendisinin, Sağlık Bakanı Hancock'un Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiği yönündeki iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Hancock'un ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) önderliğinde İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 80'inin ilk aşılarını olduklarını söyleyen Johnson, "Matt Hancock'a güvenim tam." ifadesini kullandı.

Johnson, İngiltere'nin Kovid-19 normalleşmesinin dördüncü adımını atacağından çok emin olduğunu, 19 Temmuz'un "bitiş tarihi" olarak değerlendirildiğini ve bunun olmayacağını gösteren hiçbir veri bulunmadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın, Sağlık Bakanı Hancock'un Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiğini öne sürmüştü.

Cummings, Başbakanlık ve Hancock'un "geçen yılki başarısızlıkları hakkında defalarca yalan söylediğini" iddia ettiği uzun bir blog yazısı yayımlamıştı.

Eski danışman, yazısına geçen sene salgının başlarında Johnson'la yaptığı WhatsApp yazışmalarından ekran görüntülerini de eklemişti.