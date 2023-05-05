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  4. İngiltere’de endişe yaratan görüntüler! Gökten resmen ölü kuş yağdı... Yüzlerce kuş hayatını kaybetti

İngiltere’de endişe yaratan görüntüler! Gökten resmen ölü kuş yağdı... Yüzlerce kuş hayatını kaybetti

05.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntü gündem yaratmayı başardı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel olarak gerçekleşen kuş ölümleri endişeleri arttırdı. Çok sayıda kuşun ölü bir şekilde gökten düşmesi üzerine İngiltere’de kuş gribine ilişkin olarak alarmın rengi kırmızıya döndü.

İngiltere’de endişe yaratan görüntüler! Gökten resmen ölü kuş yağdı... Yüzlerce kuş hayatını kaybetti

İngiltere’nin Derbyshre’deki Linjoy Yaban Hayatı Koruma Alanı, Ashby Wills’deki Albert Village Gölü ve Bromsgrove'daki Upton Warren Doğa Koruma Alanı'nda çekilen görüntüler endişelere neden oldu. Yüzlerce kuşun ölü bir şekilde bulunması üzerine 48 saat içinde İngiltere’de birçok yerin kapatılmasına karar verildi. Hükümet yayılmayı durdurması için çalıştığını doğruladı.

“KESİNLİKLE YÜREK PARÇALAYICI”

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Derbyshre’deki Linjoy Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın bir görevlisi yaşanan olayın ardından, “Kesinlikle yürek parçalayıcı. Çok sayıda kuşun ölerek gökten düştüğünün bilgisini aldık. Durumu takip ediyoruz. Diğer hayvanların dinlenme alanlarına düştükleri için virüs yayılma eğiliminde. Bölgedeki diğer memeliler de hastalıklı kuşları yiyerek enfekte oluyor. Şu anda virüsün diğer hayvanlar arasında yayılmasını yavaşlatmak için planlar geliştiriyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kuş gribi İngiltere

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