İngiltere’de endişe yaratan görüntüler! Gökten resmen ölü kuş yağdı... Yüzlerce kuş hayatını kaybetti

İngiltere’nin Derbyshre’deki Linjoy Yaban Hayatı Koruma Alanı, Ashby Wills’deki Albert Village Gölü ve Bromsgrove'daki Upton Warren Doğa Koruma Alanı'nda çekilen görüntüler endişelere neden oldu. Yüzlerce kuşun ölü bir şekilde bulunması üzerine 48 saat içinde İngiltere’de birçok yerin kapatılmasına karar verildi. Hükümet yayılmayı durdurması için çalıştığını doğruladı.

“KESİNLİKLE YÜREK PARÇALAYICI”

Derbyshre’deki Linjoy Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın bir görevlisi yaşanan olayın ardından, “Kesinlikle yürek parçalayıcı. Çok sayıda kuşun ölerek gökten düştüğünün bilgisini aldık. Durumu takip ediyoruz. Diğer hayvanların dinlenme alanlarına düştükleri için virüs yayılma eğiliminde. Bölgedeki diğer memeliler de hastalıklı kuşları yiyerek enfekte oluyor. Şu anda virüsün diğer hayvanlar arasında yayılmasını yavaşlatmak için planlar geliştiriyoruz” dedi.