'İngiltere'de her 5 kişiden biri koronavirüs geçirdi!'

Edge Health'teki veri analistleri pandemi süresince İngiltere'deki Kovid-19 enfeksiyonu sayısının 12,4 milyonu (nüfusun yüzde 22'si) bulmuş olabileceğini söyledi.

Şirketin yeni modellemesine göre Londra'nın 6 bölgesinde ve güneydoğuda 5 kişiden en az ikisi virüsü kaptı.

Araştırmacılar ayrıca kuzeybatının geniş kesimlerinde her üç kişiden birinin virüse yakalandığını tahmin ediyor, bu oran Liverpool ve Manchester'da yüzde 38'i buluyor.

Hükümetin kendi test ve takip programı 3 Ocak itibariyla İngiltere'de yalnızca 2,4 milyon Kovid-19 vakası (nüfusun yalnızca yüzde 8,7'si) kaydetmişti.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarına tavsiyelerde bulunan Edge Health'in direktörü George Batchelor, "Rapor edilen testler pandemi sırasında Londra ve kuzeybatının ne kadar kötü etkilendiğini gösteren toplam enfeksiyon tablosunun sadece ufak bir kısmı" ifadelerini kullandı.

Şirket, modellemesini yaş bilgileri ve diğer verileri kullanarak, belirli bir yerel bölgedeki ölüm sayılarını kendi hesapladığı enfeksiyon-ölüm oranlarıyla (IFR) karşılaştırarak kuruyor.