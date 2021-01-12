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'İngiltere'de her 5 kişiden biri koronavirüs geçirdi!'

12.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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'İngiltere'de her 5 kişiden biri koronavirüs geçirdi!'

Yeni bir araştırmaya göre İngiltere'deki her 5 kişiden biri koronavirüsü çoktan geçirmiş olabilir. Bu önceden düşünülenden çok daha yüksek bir oran.

Edge Health'teki veri analistleri pandemi süresince İngiltere'deki Kovid-19 enfeksiyonu sayısının 12,4 milyonu (nüfusun yüzde 22'si) bulmuş olabileceğini söyledi.

Şirketin yeni modellemesine göre Londra'nın 6 bölgesinde ve güneydoğuda 5 kişiden en az ikisi virüsü kaptı.

Araştırmacılar ayrıca kuzeybatının geniş kesimlerinde her üç kişiden birinin virüse yakalandığını tahmin ediyor, bu oran Liverpool ve Manchester'da yüzde 38'i buluyor.

Hükümetin kendi test ve takip programı 3 Ocak itibariyla İngiltere'de yalnızca 2,4 milyon Kovid-19 vakası (nüfusun yalnızca yüzde 8,7'si) kaydetmişti.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarına tavsiyelerde bulunan Edge Health'in direktörü George Batchelor, "Rapor edilen testler pandemi sırasında Londra ve kuzeybatının ne kadar kötü etkilendiğini gösteren toplam enfeksiyon tablosunun sadece ufak bir kısmı" ifadelerini kullandı.

Şirket, modellemesini yaş bilgileri ve diğer verileri kullanarak, belirli bir yerel bölgedeki ölüm sayılarını kendi hesapladığı enfeksiyon-ölüm oranlarıyla (IFR) karşılaştırarak kuruyor.

Modelleme, Londra'nın Barking ve Dagenham ilçelerinde her iki kişide birden fazlasının (yüzde 54,2) Kovid'e çoktan yakalanmış olduğunu tahmin etti. Şaşırtıcı enfeksiyon oranlarının, nüfusunun yüzde 49'u virüse yakalanan Newham'la benzer olduğu belirlendi.

Doğu Londra dışında, en çok etkilenen diğer bölgeler arasında Liverpool (nüfusun yüzde 38,8'i enfekte), Manchester (yüzde 38,6) ve Rochdale (yüzde 38) yer alıyor. İngiltere'de tahmini enfeksiyon oranlarının en düşük olduğu bölgelerinse güneybatıda bulunduğu anlaşıldı: Yüzde 5,9'le Devon, yüzde 5,8'le Dorset ve yüzde 4,8'le Cornwall.

Batchelor, "Bu aşamada enfeksiyonların nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair kavrayış düzeyinin daha gelişmiş olmaması inanılmaz, çünkü bu kontrol önlemlerinin daha iyi hedeflenmesine imkan sağlayacaktır" dedi.

Yakın zamanda gerçekleşecek aşılamalarla bile, virüsün gelecekteki varyantlarının etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi için bu kavrayışı geliştirmek çok önemli.

University College London (UCL) Profesörü Karl Friston günlük yeni enfeksiyon sayısının hükümetin doğruladığı vaka sayısının 4 ila 8 katı olacağını söyledi. Friston, UCL modellemesi ve Edge Health bulguları arasında "memnuniyet veren bir uyum" olduğunu söyledi.

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