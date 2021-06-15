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İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme

15.06.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz denetim kurumu İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), teknoloji şirketleri Apple ve Google’ın cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme

CMA’dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.

SAFARİ VE CHROME'UN İŞLEYİŞİ İNCELENECEK

İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome’un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google’a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.

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Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere’de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.

(AA)

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Apple Google İngiltere
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