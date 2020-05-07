İngiltere: Türkiye'den alınan 400.000 adet koruyucu önlük kullanılabilecek durumda değil

Kişisel koroyucu ekipman, koronavirüse yakalanmış hastaları tedavi eden sağlık çalışanları için hayati önemde. Bu ekipmanlar olmadan sağlık çalışanları da virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ise maske, koruyucu önlük, siperlik, eldiven gibi ekipmanların hem ülke içinde üretiminin artırıldığını hem de yurtdışı alım seçeneklerinin değerlendirildiğini vurguluyor.

Ancak Türkiye'den getirilen önlük lerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı belirtildi. Söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği ve hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceğinin bilinmediği belirtiliyor.

İngiltere, ülkedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koroyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de toplam 84 tonluk bir ekipman alımı gerçekleştirmişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamada, koruyucu ekipman sıkıntısının sadece İngiltere'de yaşanmadığı, dünya genelinde ülkelerin bu ekipmanları elde etmek için uğraştığını ifade edildi ve "Ulusal Sağlık Hizmetleri için hem ülke içinden hem de ülke dışından kişisel koruyucu ekipman temin edebilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Alınan tüm ekipmanlar kalite kontrolünden geçiriliyor. Eğer standartlara uygun değilse, ekipmanın dağıtımını yapmıyoruz." dendi.

İngiltere sağlık sisteminde yaklaşık 1,6 milyon kişi çalışıyor. Bu çalışanların işlerini yapabilmeleri için farklı türlerde kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Koruyucu önlükler ise İngiltere'de yaşanan ekipman sıkıntısının başında geliyor. Nisan ayı ortalarında çok sayıda sağlık kuruluşunun yeterli sayıda önlük stoku olmadığı vurgulanmıştı.

