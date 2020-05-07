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İngiltere: Türkiye'den alınan 400.000 adet koruyucu önlük kullanılabilecek durumda değil

07.05.2020 08:34 | Son Güncelleme

İngiltere hükümeti, Nisan ayında Türkiye'den alınan 400.000 adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarını karşılayamadığını ve bu nedenle önlüklerin kullanılamayacağını teyit etti.

İngiltere: Türkiye'den alınan 400.000 adet koruyucu önlük kullanılabilecek durumda değil

İngiltere, ülkedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koroyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de toplam 84 tonluk bir ekipman alımı gerçekleştirmişti.

Ancak Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı belirtildi. Söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği ve hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceğinin bilinmediği belirtiliyor.

onluk

İNGİLTERE'DE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN AÇIĞI

Koronavirüs salgınının İngiltere'de yayılmaya başlamasından bu yana ülkedeki sağlık çalışanları, kendilerine yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman verilmediğini söylüyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ise maske, koruyucu önlük, siperlik, eldiven gibi ekipmanların hem ülke içinde üretiminin artırıldığını hem de yurtdışı alım seçeneklerinin değerlendirildiğini vurguluyor.

Kişisel koroyucu ekipman, koronavirüse yakalanmış hastaları tedavi eden sağlık çalışanları için hayati önemde. Bu ekipmanlar olmadan sağlık çalışanları da virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamada, koruyucu ekipman sıkıntısının sadece İngiltere'de yaşanmadığı, dünya genelinde ülkelerin bu ekipmanları elde etmek için uğraştığını ifade edildi ve "Ulusal Sağlık Hizmetleri için hem ülke içinden hem de ülke dışından kişisel koruyucu ekipman temin edebilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Alınan tüm ekipmanlar kalite kontrolünden geçiriliyor. Eğer standartlara uygun değilse, ekipmanın dağıtımını yapmıyoruz." dendi.

Nisan ayında İngilter'nin Trkiye'den alacağı kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı gecikmiş, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları 22 Nisan'da Türkiye'ye giderek teslim ekipmanı almıştı.

İngiltere sağlık sisteminde yaklaşık 1,6 milyon kişi çalışıyor. Bu çalışanların işlerini yapabilmeleri için farklı türlerde kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Koruyucu önlükler ise İngiltere'de yaşanan ekipman sıkıntısının başında geliyor. Nisan ayı ortalarında çok sayıda sağlık kuruluşunun yeterli sayıda önlük stoku olmadığı vurgulanmıştı.

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