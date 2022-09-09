İngiltere Kralı 3. Charles kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'nin yeni kralı olan Prens Charles kaç yaşında?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla İngiltere'nin yeni kralı prens Charles oldu. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olurken birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki, İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası tahta geçen Prens Charles kaç yaşında?

İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI CHARLES KİMDİR?

İngitere'nin yeni kralı Charles veya tam adıyla Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor 14 Kasım 1948'de Londra'da doğdu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Philip Mountbatten'ın oğludur.

Çiftin ilik çocuğu olarak doğan Charles, VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Eğitim sürecini Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi alan Charles, üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da Galler dili ve tarihi eğitimini aldı.

Kral Charles, 1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi. 1976 yılında "The Prince's Trust" vakfını kurdu.

1981 yılında Diana Spencer ile evlendi vebu evlilikten Prens William ve Prens Harry adında çocukları oldu. Çift, 1996 yılında boşandı. Prens, Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.



