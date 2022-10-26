Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere’nin en büyük penisine sahip olduğunu iddia etti! Sözleri gündem oldu... “O kadar büyük ki kadınları korkutuyor”

İngiltere’nin en büyük penisine sahip olduğunu iddia etti! Sözleri gündem oldu... “O kadar büyük ki kadınları korkutuyor”

26.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en büyük penislerinden birine sahip olduğunu iddia eden 34 yaşındaki Andy Lee isimli bir adam açıklamalarıyla gündem oldu. Cinsel organının boyutunun potansiyel sevgili adaylarını korkuttuğunu dile getiren Lee, 26 cm’lik bir cinsel organa sahip olmanın hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi.

İngiltere’nin en büyük penisine sahip olduğunu iddia etti! Sözleri gündem oldu... “O kadar büyük ki kadınları korkutuyor”

Aslen Dublinli olan ve Stevenage’de yaşayan 34 yaşındaki Andy Lee isimli bir adam İngiltere’nin en büyük cinsel organlarından birine sahip olduğunu iddia ederek popüler olmayı başardı. İrlanda’da yaşayan Lee, cinsel organının büyüklüğü sayesinde her ay on binlerce pound kazandığını söyleyerek kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi. Cinsel organının büyüklüğünü avantaja dönüştüğünü ifade eden Lee, yetişkin film sektörüne girerek bu sayede aylık kazancını katlandırmayı başardı.

“ÖVÜNMEK İSTEMEM AMA ÇOK BAŞARILIYIM”

1

Çocukluk dönemlerinden maddi açıdan büyük bri zorluk yaşadığını ifade eden Lee, “Cinsel organım bana para kazandırdı. Beni olduğum yere getirdi. Ben bir yetişkin film yıldızıyım. Övünmek istemem ama çok başarılıyım. Gerçekten farkir geçmişten geldim. Annem ben gençken öldü ve babam yoktu. Bu resmen bir başarı hikayesi” dedi.

2

İş hayatındaki başarısının özel hayatında etki göstermediğini ifade eden Lee, “Penisim o kadar büyük ki kadınları korkutuyor. Kadınlar onu ilk gördüğünde inanamıyorlar. İnsanlar için büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Böyle büyük bir cinsel organa sahip olmayı seviyorum. Beni geçrekten özel kılıyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

 Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

 Polis memuru, müdürüne yaptığı kucak dansına yenisini ekledi!

Polis memuru, müdürüne yaptığı kucak dansına yenisini ekledi!

 Ultra mini şortuyla seksi dans! Arkasını dönünce olanlar oldu

Ultra mini şortuyla seksi dans! Arkasını dönünce olanlar oldu

 Böyle duyurdu! Çırılçıplak küvete girdi, köpüklerin arasından...

Böyle duyurdu! Çırılçıplak küvete girdi, köpüklerin arasından...

 Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

 Cevabı merak ediliyor! “Cinsel organı büyütebilir misiniz?”

Cevabı merak ediliyor! “Cinsel organı büyütebilir misiniz?”

 ''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ultra mini şortuyla seksi dans! Arkasını dönünce olanlar olduUltra mini şortuyla seksi dans! Arkasını dönünce olanlar oldu
Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!
Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!
Anahtar Kelimeler:
penis Pornografik film oyuncusu cinsel organ

En Çok Okunan Trend Haberler

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

“Zombie Angelia Jolie” denilmişti! Gerçek haline kimse inanamadı

“Zombie Angelia Jolie” denilmişti! Gerçek haline kimse inanamadı

Mucize kurtuluş! Teknesi batınca 6 saat buzdolabında...

Mucize kurtuluş! Teknesi batınca 6 saat buzdolabında...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.