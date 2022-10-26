İngiltere’nin en büyük penisine sahip olduğunu iddia etti! Sözleri gündem oldu... “O kadar büyük ki kadınları korkutuyor”

Aslen Dublinli olan ve Stevenage’de yaşayan 34 yaşındaki Andy Lee isimli bir adam İngiltere’nin en büyük cinsel organlarından birine sahip olduğunu iddia ederek popüler olmayı başardı. İrlanda’da yaşayan Lee, cinsel organının büyüklüğü sayesinde her ay on binlerce pound kazandığını söyleyerek kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi. Cinsel organının büyüklüğünü avantaja dönüştüğünü ifade eden Lee, yetişkin film sektörüne girerek bu sayede aylık kazancını katlandırmayı başardı.

“ÖVÜNMEK İSTEMEM AMA ÇOK BAŞARILIYIM”

Çocukluk dönemlerinden maddi açıdan büyük bri zorluk yaşadığını ifade eden Lee, “Cinsel organım bana para kazandırdı. Beni olduğum yere getirdi. Ben bir yetişkin film yıldızıyım. Övünmek istemem ama çok başarılıyım. Gerçekten farkir geçmişten geldim. Annem ben gençken öldü ve babam yoktu. Bu resmen bir başarı hikayesi” dedi.

İş hayatındaki başarısının özel hayatında etki göstermediğini ifade eden Lee, “Penisim o kadar büyük ki kadınları korkutuyor. Kadınlar onu ilk gördüğünde inanamıyorlar. İnsanlar için büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Böyle büyük bir cinsel organa sahip olmayı seviyorum. Beni geçrekten özel kılıyor” diye konuştu.