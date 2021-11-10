İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak anılıyor! Estetik operasyonlardan ve dövmelerden önceki halini paylaştı

Cheshire’da yaşayan 33 yaşındaki Becky Holt, İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak ünlendi. Hayranlarından gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan Holt, merak edenlerin sayısının artması üzerine estetik ameliyat olmadan ve dövme yaptırmadan önceki halini paylaştı.

SERVET HARCADI

Vücudunun %95’ini dövmelerle kaplatan Becky Holt, dönüşümü için 35 bin sterlin (yaklaşık 466 bin TL) harcadı. 20 yaşında ilk olarak göğüs büyütme ameliyatıyla dönüşümüne başladığını ifade eden Holt, o dönemde kendisini beğenmediğini ve vücut ölçülerinin hayallerine uygun olmadığını dile getirdi.

Estetik operasyonlara ek olarak görünüşünü dövmelerle destekleyen Holt, “Öne çıkmayı ve farklı olmayı seviyorum. Yaptırdığım değişimlerden hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Bu şekilde kendimi daha iyi ifade ediyorum” dedi.



