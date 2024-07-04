İngiltere'nin en dövmeli kadını sabah programını birbirine kattı! Cinsel organındaki dövme sorulunca sunucuya göstermeyi teklif etti... Terleten anlar

İngiltere'nin en sevilen sabah programlarından biri olan This Morning'e dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Becky Holt konuk oldu. Sunucular Ben Shephard ve Cat Deeley, Becky'nin sadece beyaz bir bikiniyle programa konuk olması ve hatta özel bölgelerinde bulunan dövmelerini sergilemeyi teklif etmesi üzerine zor bir canlı yayın yaşadılar.

DÖVME SÜRECİNİ ANLATTI

Küçük yaştan itibaren vücut modifikasyonlarına meraklı olduğunu dile getiren Holt, "Küçük yaştan itibaren vücut modifikasyonuna meraklıydım. Bunu gerçekten havalı buluyordum ve ne kadar farklı olduğunu beğeniyordum. Öne çıkan insanları seviyordum. İlk dövmemi 15 yaşındayken yaptırdım, akıllıca bir karar değildi. Erkek arkadaşımın adını doğrudan kasıklarıma dövme yaptırdım. Bunları yaptırmak korkunç. Çok acı verici. Artık tamamen geçti, sıkıldım. Yüzlerce saat oturdum ve ayrıca onları güncelliyorum ve halihazırda yaptırdıklarımın üzerine dövme yapıyorum. Yara dokusunun üzerine dövme yaptırdığınızda çok daha acı verici oluyor" dedi.

Mahrem bölgesindeki dövmenin sorulması üzerine Holt, "Vajinamın olduğu yerdeki dövme üç seans sürdü. Çok korkunçtu ve yakıcı bir histi. Buna değdi mi? Evet muhteşem görünüyor. Görmek ister misin?" ve Cat ile Ben'i histerik bir şekilde bırakarak, "Şaka yapıyorum!" diye ısrar etti.







