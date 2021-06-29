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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yasak aşk skandalı! Sevgilisi de eşini terk etti

29.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 5 bin pound maaşla danışmanı olarak işe aldığı Gina Coladangelo ile olan yaşadığı yasak aşk skandalında sular durulmuyor. Dün Hancock'un eşinden ayrıldığı haberi basına sızmasının ardından bugün de Gina Coladangelo'nun kocasından ayrıldığı haberi gündeme geldi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yasak aşk skandalı! Sevgilisi de eşini terk etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli ve üç çocuk sahibi danışmanı Gina Coladangelo ile bakanlıkta öpüşmesi dünyanın konuştuğu bir skandal haline gelmiş, olay sonrası Hancock önce ''Sosyal mesafeyi ayarlayamadım'' şeklinde bir açıklama yapmış sonraki günlerde de tepkiler nedeniyle istifa etmişti.

Söz konusu istifanın ardından sevgilisi Gina da eski bakanla ilişkisi için kocası Oliver Tress'i terk etti. 43 yaşındaki Gina, ilişkisi ortaya çıktıktan sonra 12 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

İLİŞKİLERİ YENİ AMA CİDDİ

Sky News'ten Beth Rigby'e göre 15 yıllık evliliğini bitiren Matt Hancock'un Gina Coladangelo'yle ilişkisi yeni ama ciddi. Arkadaşları da, Matt Hancock'un yardımcısı Gina Coladangelo ile olan ilişkisini düzgün bir ilişkiye dönüştürmeye çalışacağını iddia ediyor.

Devrik Sağlık Bakanı'nın, 15 yıllık eşi Martha'yı bıraktığı ve şimdi sevgilisiyle birlikte yaşadığı anlaşılıyor.

Gina Coladangelo ve Hancock'un öğrenci radyosuna duydukları ortak tutkuları aracılığıyla yakın arkadaş haline geldikleri Oxford Üniversitesi'nde tanıştıkları biliniyor. Coladangelo politika, felsefe ve ekonomi okudu ve aktarılanlara göre Hancock'la aynı yılda, yani 1998'de akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra da yakın arkadaşlığını sürdürdü.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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