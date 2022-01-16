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İngiltere’de yılbaşı öncesi yeni Covid kısıtlaması getirilmeyeceği açıklandı

16.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, yılbaşı öncesinde yeni Covid-19 kısıtlamalarının getirilmeyeceğini açıkladı. Bakan Javid yine de halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve yılbaşını mümkünse açık havada kutlamalarını istedi.

İngiltere’de yılbaşı öncesi yeni Covid kısıtlaması getirilmeyeceği açıklandı

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, yılbaşı öncesinde yeni Covid-19 kısıtlamalarının getirilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Javid yine de halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve yılbaşını mümkünse açık havada kutlamalarını istedi.

Ülkedeki vakaların yüzde 90'ının Omicron varyantı olduğunu belirten Javid yeni yılda durumu tekrar değerlendireceklerini ve gerekirse yeni önlemleri 2022'de açıklayacaklarını söyledi.

İngiltere'de son verilere göre 8 bin 474 kişi hastanede Covid-19 tedavisi görüyor.

Bu sayı Mart'tan bugüne kadar en yüksek sayı olsa da geçen kış 34 bini aşan zirvenin uzağında.

Analiz: Nick Triggle, Sağlık Muhabiri

İngiltere'deki son koronavirüs verileri, Ulusal Sağlık Sistemi'nin önümüzdeki ay çok zorlanacağını fakat tıkanmayacağını gösteriyor.

Geçen hafta Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif hastalığa yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Fakat bunun gerçek dünyada nasıl bir etki göstereceği net değil. Vakalar yeterince hızlı artarsa, sağlık sisteminin tıkanması teoride mümkün.

Omicron dalgasını ilk yaşayan yer olan Londra'daki gözlemlerimiz, ülkenin geri kalanında neler yaşanabileceğine dair bir fikir verebilir.

Londra'da Aralık'ın ilk yarısında her hafta vaka sayısı ikiye katlandı. Fakat hastaneye kaldırılanların sayısı bundan çok daha yavaş bir şekilde, üçte iki oranında arttı.

Dahası, vaka sayılarındaki artış da geçen haftanın sonuna doğru yavaşlamış gözüküyor.

Bu gözlemler doğruysa ve ülkenin geri kalanında benzer bir şekilde yaşanırsa hastaneye kaldırılacak kişilerin sayısı geçen yılki zirvenin yarısında seyredebilir.

Bu da "en iyi senaryo" olarak adlandırılan senaryoya çok yakın.

Ortada hâlâ pek çok bilinmeyen var. Fakat bilinenler, bakanları ikna etmiş gözüküyor.

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