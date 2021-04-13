İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü

Arnavutköy'de bulunan 4 katlı Koç Apartmanı'nın hemen yanındaki boş arsada yeni inşaat çalışması başladı.

PANİKLE EVLERİNDEN ÇIKTILAR

İnşaat çalışması sırasında Koç Apartmanı'nın temellerine kadar inildiğini iddia eden apartman sakinler, ağır hasar gören binalarına giremiyor. Büyük bir sarsıntıyla bitişiğindeki binadan 10 santimlik bir ayrılma yaşadıklarını söyleyen apartman sakinleri, deprem olduğunu düşünerek panikle evlerinden dışarı çıktılar.

O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Koç Apartmanı sakinleri, ağır hasar gören evlerine giremiyor ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

(DHA)





