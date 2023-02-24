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İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu 'Betonu döktüler ve o sırada...'

24.02.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden etkilenen çok sayıda ilden bir tanesi de Adana. Binaların yıkıldığı ve can kayıplarının verildiği Adana'da Valilik inşaatlarla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre 6 Şubat öncesi inşasına başlanmış ama tamamlanmamış inşaatların yapımı durduruldu. Konuyla ilgili konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu kararın doğru olduğunu belirtip "Diyelim ki herhangi bir şey yok, buraya betonu döktüler ve o sırada 6 şiddetinde bir deprem oldu, bunun vebali büyük" dedi.

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu 'Betonu döktüler ve o sırada...'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen iller arasında Adana da bulunuyor. Binaların yıkıldığı ve can kayıplarının yaşandığı kentte, Adana Valiliği tarafından önemli bir karar alındı. Depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları durdurulurken kararla alakalı Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da konuştu. Karslıoğlu, alınan bu kararın doğru olduğunu belirtti ve inşaatların gelecekte sıkıntı yaşanmaması için durdurulduğunu, kolonlardan örnek alınacağını, daha sonra yeniden inşaatın başlayacağını ifade etti. İşte detaylar...

VALİLİK AÇIKLADI

Adana Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“06.02.2023 tarihinden önce inşasına başlanmış ancak yapımı henüz tamamlanmamış inşaatların yapımı durdurulacaktır. İlgili kurumlara gönderdiğimiz resmi yazıda açıklandığı üzere; bu inşaatlarla ilgili olarak, görevli teknik heyet tarafından hazırlanan raporun ilgili idarece değerlendirilmesinden sonra uygun olduğuna karar verilenlerin faaliyetlerine izin verilecektir.”

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"DİYELİM Kİ HERHANGİ BİR ŞEY YOK, BURAYA BETONU DÖKTÜLER VE O SIRADA DEPREM OLDU! VEBALİ BÜYÜK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, alınan bu kararın doğru olduğunu belirterek, “Kolonlarda çizik bile olsa orta hasarlıya geçebiliyor. Müteahhit ya da personelleri o kolonları sıvama yaparak hasarsız duruma getirebilir. Dolayısıyla bu tür yapıların hem demir röntgeninin çekilmesi hem de karot alınarak hasar boyutunun ölçülmesi gerekiyor. Diyelim ki herhangi bir şey yok, buraya betonu döktüler ve o sırada 6 şiddetinde bir deprem oldu, bunun vebali büyük. Biz üyelerimize diyoruz ki, buralar enkaz alanı ve müteahhitler sorgulanıyor. Enkazdan çıkmayan canlarımız var. İçimiz yanarken nasıl keser sallıyor ve beton döküyorsun. Devlet büyüklerimiz durdurma kararı alınca olay yerini bulmuş oldu” diye konuştu.

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"BU ACELE NEDEN, CENAZE BEKLERKEN İNŞAAT DEVAM EDER Mİ?"

Karslıoğlu şöyle devam etti:

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“Çalışmalar sonrasında raporlar alınacak ve yetkili kurum evet devam edebilir derse o inşaat devam edecek. Bu acele neden, cenaze beklerken inşaat devam eder mi? Şu an her inşaatı tabut olarak görüyor vatandaş. Gerekli müdahaleyi devlet yapmıştır ve tüm Türkiye’de böyle olmalıdır.”

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Emlakçı Ahmet Muhammet Deran ise alınan kararın vatandaşların can güvenliği için yerinde olduğunu söyledi. (İHA)

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