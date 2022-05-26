Facebook, Whatsapp, Twitter gibi en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan Instagram'da bazı sorunlar meydana geldi. Bilindiği üzere Instagram, Twitter, Whatsapp gibi milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar meydana geliyor. Peki Instagram çöktü mü? 26 Mayıs Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da, Instagram'ın çöktüğüne dair çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, Instagram'a girişte ve akış yenilemede sorun yaşadıklarını belirtti. Bir kullanıcı, "Akışta bir hafta önceki birkaç gönderi var sonra bitiyor. Yeni gönderiler yok." diye yazdı. Bir diğer kullanıcı ise günlerdir hesabına erişemediğini ve destek alamadığını belirtti. Instagram uygulaması açıldığında, "Üzgünüz, ancak bir sorun oluştu. Lütfen tekrar dene." hatası geliyor.

Yetkili isimlerden, Instagram'ın çöküp çökmediğine dair henüz net bir açıklama gelmedi.



