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  4. Instagram'dan askeri fotoğraflar atıp "Türkiye'ye 1 milyon dolar sokacağız" diyerek kandırıyorlardı! Liderleri Afrika uyruklu... Safari Çetesi'ni bankadaki o anlar ele verdi

Instagram'dan askeri fotoğraflar atıp "Türkiye'ye 1 milyon dolar sokacağız" diyerek kandırıyorlardı! Liderleri Afrika uyruklu... Safari Çetesi'ni bankadaki o anlar ele verdi

13.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika uyruklu 3 kişinin yönettiği Safari Çetesi, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Dolandırıcılar kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtıyor, mağdurlara Instagram'dan askeri fotoğraflar ve para görüntüleri gönderip akıllarını çelmeye çalışıyordu. Bununla birlikte ellerinde 1 milyon dolar olduğunu söyleyip yardım edenlere 500 bin dolar vadediyordu. Dolandırıcıları hiç beklemedikleri şekilde ele veren görüntüler ise bankada çekildi...

Instagram'dan askeri fotoğraflar atıp "Türkiye'ye 1 milyon dolar sokacağız" diyerek kandırıyorlardı! Liderleri Afrika uyruklu... Safari Çetesi'ni bankadaki o anlar ele verdi

Diyarbakır ve İstanbul emniyet ekipleri Afrika uyruklu 3 kişinin yönettiği Safari Çetesi'ni İstanbul'da takibe aldı. Dolandırıcılar bankaya para çekmeye geldi, orada kaydedilen görüntüleri ele verdi. Eş zamanlı operasyonla çete çökertildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca uzun namlulu silahlar ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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"TÜRKİYE'YE 1 MİLYON DOLAR SOKACAĞIZ"

Afrika uyruklu 3 şüphelinin yönettiği “Safari Çetesi”, mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak Suriye’de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirilen 1 milyon dolar olduğunu ve bunu Türkiye’ye sokmak istediklerini belirtti.

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Çete, sözde paranın Türkiye’ye sokulmasına yardım etmesi halinde mağdurlara yarısını vereceğini vadederek, gümrük, kurye masrafları gibi nedenlerle para talep edip vatandaşları dolandırdı.

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Çete, Instagram’dan askeri fotoğraflar ve para görüntüleri göndererek mağdurları ikna etme yönetimine başvurdu.

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BANKA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Sürekli hat değiştiren çete üyeleri, bankada para çektikleri görüntüleri ele everdi. Diyarbakır polisi, şüphelilerin izini sürüp İstanbul’da takibe alarak 2 ay boyunca teknik çalışma yürüttü. Yoğun aramalar ile mağdurları ikna eden çete çökertilirken uzun namlulu silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, 10 şüphelinin tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiğini söyledi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın öngörü ve talimatlarıyla Suçla Sinerjik Mücadele Projesini başlattıklarını belirten Zaim, “ Son aylarda bir dizi operasyon yaptık. Bu operasyonlarda suçla sinerjik mücadele çerçevesinde oldukça mesafe kat ettik ve halkımızla beraber bütün birimlerimizle hep birlikte el ele ortak bir enerjiyle suçla mücadele etmeye gayret ediyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık çete

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