Hamilelik paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Emily Mai isimli bir kadın OnlyFans’ta hamilelik sürecini paylaşarak kısa sürede fenomen olmayı başardı. İlk bebeğinin doğumundan sonra emzirme platformda emzirme videoları paylaşmaya başlayan Mai, ikinci bebeğinin doğumu için gün sayıyor. Yllık gelirinin 300 bin dolar (yaklaşık 5 milyon 469 bin TL) olduğunu söyleyen Mai, doğumunu canlı yayınlayabileceğini dile getirerek hayranlarını heyecanlandırdı.

“DOĞUMA TANIKLIK ETME ŞANSI...”

Hayranlarının doğumu canlı bir şekilde yayınlamasını istediğini dile getiren Mai, “Birden fazla insan doğumumu canlı yayınlayacak mıyım, film mi çekeceğim yoksa fotoğraf mı satacağımı soruyor. Bu, kariyerimde şimdiye kadar aldığım en ısrarlı istek sanırım. Çünkü birçok kişi doğuma tanıklık etme şansı yakalamak istiyor” dedi.

Hastanede doğum yapacağı için izin alma konusunda zorluk yaşayabileceğini dile getiren Mai, doğum canlı olarak yayınlanması durumunda hayranlarında yüksek ücret talep edeceğini de sözlerine ekledi.



