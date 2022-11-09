Instagram'dan sevindiren özellik! Yıllardır bekleniyordu: Kullanıcılara 'sonunda' dedirtecek

iOS ve Android uygulamasıyla hizmet veren Instagram kullanıcılarına yeni özellikler sunma adına çalışmalarını sürdürüyor. Instagram'ın bazı özellikleri ise önceden fark edilebiliyor. Bu konuda çalışmalar yapan birçok kişi bulunuyor. Bu kişiler Instagram'ın yeni özellikleri hakkında önceden keşifler yapıp bizlere eklenebilecek Instagram özellikleri hakkında bilgi verebiliyorlar. Nitekim Instagram'ın sevindiren yeni özelliğinde de durum aynen böyle oldu. Bu özellik, Matt Navarra'nın paylaştığı bir tweet'te görülmüştü. Böylece resmi duyurusu yapılmadan önce bu özelliğin detayları paylaşılmıştı. "Peki ne bu özellik?" dediğinizi duyar gibiyiz.
Bu haberimizde, Instagram'ın "Schedule Posts" özelliği diyerek duyurduğu, Instagram'da gönderi planlamaya yarayan özellikten bahsediyoruz.
Instagram, içerik üreticileri için uygulamasına bir içerik planlama özelliği getirdi. Bu özellikle birlikte içerik oluşturucular 75 gün sonrasına kadar bir fotoğrafı, bir carousel'i veya Reels'ı planlayabilecek. Böylece direkt Instagram üzerinden planlama yapılabilecek. Ancak planlama özelliğini yalnızca 'profesyonel' hesaplar kullanabilecek. Bu özellik önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma sunulacak.
Özelliğin duyurusunu Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri yaptı. Mosseri ayrıca bir özelliğin daha duyurusunu gerçekleştirdi.
Instagram'ın masaüstü sürümün kullandıysanız, mobil sitesinin bir kopyası gibi göründüğünü bilirsiniz. Şirket şimdi büyük ekranlar için yenilenmiş bir Instagram tasarımı sunuyor.
Mosseri'ye göre bu yeni tasarım daha temiz, daha hızlı ve kullanımı daha kolay. Yeni tasarım, ana sayfa, arama, mesajlar ve bildirimler gibi menüleri ve simgeleri yan bölmeye taşıyor. Eski tasarımda birçok seçenek üst kısımda yer alıyordu.
Kullanıcılara yavaş yavaş sunulan bu yeniden tasarım, farklı sekmeler arasında geçiş yaparken Instagram'ı büyük monitörlerde kullanmayı kolaylaştıracak.