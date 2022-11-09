Instagram'dan sevindiren özellik! Yıllardır bekleniyordu: Kullanıcılara 'sonunda' dedirtecek

iOS ve Android uygulamasıyla hizmet veren Instagram kullanıcılarına yeni özellikler sunma adına çalışmalarını sürdürüyor. Instagram'ın bazı özellikleri ise önceden fark edilebiliyor. Bu konuda çalışmalar yapan birçok kişi bulunuyor. Bu kişiler Instagram'ın yeni özellikleri hakkında önceden keşifler yapıp bizlere eklenebilecek Instagram özellikleri hakkında bilgi verebiliyorlar. Nitekim Instagram'ın sevindiren yeni özelliğinde de durum aynen böyle oldu. Bu özellik, Matt Navarra'nın paylaştığı bir tweet'te görülmüştü. Böylece resmi duyurusu yapılmadan önce bu özelliğin detayları paylaşılmıştı. "Peki ne bu özellik?" dediğinizi duyar gibiyiz.

İŞTE INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ!

Bu haberimizde, Instagram'ın "Schedule Posts" özelliği diyerek duyurduğu, Instagram'da gönderi planlamaya yarayan özellikten bahsediyoruz.

Instagram, içerik üreticileri için uygulamasına bir içerik planlama özelliği getirdi. Bu özellikle birlikte içerik oluşturucular 75 gün sonrasına kadar bir fotoğrafı, bir carousel'i veya Reels'ı planlayabilecek. Böylece direkt Instagram üzerinden planlama yapılabilecek. Ancak planlama özelliğini yalnızca 'profesyonel' hesaplar kullanabilecek. Bu özellik önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma sunulacak.

INSTAGRAM'DA NASIL GÖNDERİ PLANLANIR? İŞTE INSTAGRAM'DA GÖNDERİ PLANLAMA ADIMLARI

Bir gönderi oluşturmaya başlayın

Gönderiyi paylaşmadan önce, "kişileri etiketle", "konum ekle", "müzik ekle" seçeneklerinin çıktığı sayfada bulunan "gelişmiş ayarlar"a tıklayın

"Bu gönderiyi planla" seçeneğine basın

Gönderinin paylaşılmasını istediğiniz gün ve saati seçin.

Geri dönün ve "planla" seçeneğine tıklayın.

Özelliğin duyurusunu Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri yaptı. Mosseri ayrıca bir özelliğin daha duyurusunu gerçekleştirdi.

TASARIM YENİLENDİ

Instagram'ın masaüstü sürümün kullandıysanız, mobil sitesinin bir kopyası gibi göründüğünü bilirsiniz. Şirket şimdi büyük ekranlar için yenilenmiş bir Instagram tasarımı sunuyor.

Mosseri'ye göre bu yeni tasarım daha temiz, daha hızlı ve kullanımı daha kolay. Yeni tasarım, ana sayfa, arama, mesajlar ve bildirimler gibi menüleri ve simgeleri yan bölmeye taşıyor. Eski tasarımda birçok seçenek üst kısımda yer alıyordu.

Kullanıcılara yavaş yavaş sunulan bu yeniden tasarım, farklı sekmeler arasında geçiş yaparken Instagram'ı büyük monitörlerde kullanmayı kolaylaştıracak.



