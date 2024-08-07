MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Instagram engeli onu durduramadı... Defne Samyeli VPN ile plaj karelerini peş peşe paylaştı

Instagram engeli onu durduramadı... Defne Samyeli VPN ile plaj karelerini peş peşe paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.08.2024 13:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonu açıldığından beri tatil karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli'yi Instagram engeli bile durduramadı. Günlerdir kapalı olan Instagram'a VPN ile giriş yapan Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı.

MYNET- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram'a getirdiği erişim engeli yaklaşık olarak 5 gündür devam ediyor.

Türkiye'de en fazla kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak edilirken bazı kullanıcılar VPN ile Instagram'a giriş yapmaya devam ediyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

VPN ile Instagram kullanmaya devam edenlerden biri de Defne Samyeli oldu.

Samyeli 1

Samyeli tatil karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle birlikte paylaşım yaptı.

Samyeli 2

YORUM YAĞDI

İki çocuk annesi 52 yaşındaki Samyeli'nin paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

Samyeli 3

Ünlü isme sosyal medyada; 'yıllar meydan okuyor', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Samyeli 4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
En Çok Okunan Haberler
İsrail askerlerinden bir Filistinliye cinsel işkence! Görüntü ortaya çıktı

İsrail askerlerinden bir Filistinliye cinsel işkence! Görüntü ortaya çıktı

Kira kontratları artık e-Devlet'ten!

Kira kontratları artık e-Devlet'ten!

Yaz tatili kısalıyor mu? İddialar sonrası MEB'den açıklama

Yaz tatili kısalıyor mu? İddialar sonrası MEB'den açıklama

El ele yakalandı! Görenler çok şaşırdı: 'Hani arkadaştınız?'

El ele yakalandı! Görenler çok şaşırdı: 'Hani arkadaştınız?'

Göğsüne taşla vura vura kalbini patlattılar!

Göğsüne taşla vura vura kalbini patlattılar!

Boşandıktan sonra oradan ev aldı! Ödediği para...

Boşandıktan sonra oradan ev aldı! Ödediği para...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.