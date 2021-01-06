Instagram giriş yapamıyorum, giriş problemi nasıl çözülür?

Fotoğraf ve videolarınızı paylaştığınız özgür bir platform olan Instagram son dönemde daha da yaygın hale geldi. Bu platformda hem paylaşım yapabiliyor hem de başkalarının fotoğraf veya videolarına da göz atabiliyorsunuz. Beğeniler, yorumlar havada uçuşurken ve insanlar dilediği gibi paylaşımlar yaparken bazen sorunlar da yaşanabiliyor. Bu sorunların en yaygını da Instagram'a giriş yapamama problemi. Bu hem vakitten çalıyor hem de Instagram'da dolaşma keyfinizi elinizden alıyor. Hele ki fenomenseniz işiniz daha da zor. Takipçileriniz sizi telefon başında beklerken siz giriş yapamama sorunuyla karşı karşıyasınız. Dert etmeyin! "Instagram giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?" gibi sorulara yönelik sizin için bazı küçük tüyoları derledik.
Instagram, Google sorgulamasında en çok aranan 10. uygulama olarak kaşımıza çıkıyor. Her ay 1 milyar insan Instagram kullanıcısı olarak uygulamaya giriş yapıyor. Milyonlarca insan bu platforma gün içinde defalarca kez giriş ve çıkış yapıyor. Dolayısıyla, Instagram'a giriş sorunu yaşamak da kaçınılmaz oluyor. Peki, bu sorunun sebebi ne? Bu sorun nasıl çözülür? İnsanlar bu soruların cevabını merak ediyor ve Instagram'a giriş yapabilmenin yollarını aramaya başlıyorlar. Bunun için giriş sorununuza göre yapmanız gereken bazı adımlar var. Siz de "Instagram'a giriş yapamıyorum, iPhone ile nasıl giriş yaparım?" veya "Android telefonla giriş sorunumu nasıl gideririm?" gibi sorularla yüzleşiyorsanız aşağıda sorununuzu ve çözüm yöntemlerini sırasıyla bulabilirsiniz.
Instagram'a giriş yapma sorunlarından birincisi kullanıcı adını bilmemek veya unutmaktan kaynaklanıyor. Birçok insan Instagram'a giriş yaparken "Kullanıcı adı hatalı" uyarısı alabiliyor.
Instagram'a girerken önce kullanıcı adı sonra şifre girmeniz gerekiyor. Giriş yapabilmek için bunları doğru hatırlamalısınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız uygulamanız gereken yöntemler şöyle;
“Şifreni mi Unuttun?” seçeneğine tıklayın.
Karşınıza mail adresi, kullanıcı adı veya telefon numaranızı girmeniz gereken bir bölüm çıkacak. Bu bilgilerden birini girin.
e-Posta adresinize gelen bağlantıya tıklayın ve gerekli aşamaları tamamlayın. Eğer geri dönüş maili almadıysanız spam ve gereksiz mailler bölümünü kontrol edin. Ancak hala maili bulamadıysanız bu kez Facebook yoluyla bağlanmayı deneyin. Facebook veya e-posta bilgilerinizi bilmiyor veya yanlış hatırlıyorsanız Instagram yardım merkezi hesabınızı kurtarmak için size yardım edemez. Bu nedenle bilgilerinizi doğru hatırlamalısınız.
Şifrenizi e-posta adresinizle yenilemeye çalışırken de bazı sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin yanlış e-posta adresi için kod alıyor olabilirsiniz. Bu durum, Instagram hesabınızda kayıtlı olan e-posta adresinin farklı olduğundan kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, e-mail kayıtlı e-posta adresine gider. Bu sorunu gidermek için kayıtlı e-posta adresine erişim sağlamaya çalışabilirsiniz. Ya da Facebook üzerinden şifrenizi yenileyebilirsiniz. Daha sonra hesaba giriş yaptığınızda e-posta adresinizi güncellemeyi unutmayın.
e-Posta adresinizin bulunamadığı ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız doğru adresi girdiğinizden emin olmalısınız. Çünkü yanlış e-posta adresi girmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda, farklı bir e-posta adresi ile kaydolmuş olabilirsiniz. Bu sorun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;
Instagram hesabınıza Facebook yoluyla da girebildiğinizi yukarıda söylemiştik. Bunun için giriş sayfasında bulunan "Facebook ile Giriş" seçeneğine tıklamanız yeterli. Ancak bu yöntem bazen giriş sorununu ortaya çıkarabiliyor. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;
Telefon numarasını değiştiren Instagram kullanıcıları telefon numarasıyla giriş yapmaya çalıştığında giriş sorunu yaşayabiliyor. Bu sorun, iki faktörlü doğrulama özelliğinden kaynaklanıyor. Siz de Instagram telefon numaram değişti giriş yapamıyorum diye dert ediyorsanız yine takip etmeniz gereken birkaç tane adım var. Bunlar;
"Instagram uygulamasına giriş yapamıyorum" kaygısını ortaya çıkaran diğer bir sorun da hesabınızın çalınması olabilir. Instagram hesabınız bazı kullanıcılar tarafından çalınabilir. Böylece hesaba erişiminiz engellenebilir. Hepimiz böyle bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bazılarımız bu soruna aldırış etmezken bazılarımız için hesabının çalınması kritik bir durum olabilir. Siz de Instagram hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız yapmanız gereken şey telefon numaranız değiştiğinde uygulamanız gereken adımlarla aynılarını uygulamak olacaktır. Yani;
Eğer gerekli işlemler yapıldığında hala hesabınızı geri alamıyorsanız hesabı şikayet etmelisiniz. Böylece bilgileriniz güvenlik altına alınacaktır. Bunun için uygulamanız gerekenleri Android ve Iphone telefonlar için ayrı ayrı sıraladık.
Instagram sayfasına geldiniz ve keyifli bir vakit geçirmek için giriş yapacaksınız. Ancak karşınıza "500 internal server error" yazan bir sayfa çıktı. Bu durumda, Instagram'a giriş yapamıyorum hata veriyor." diye endişelenebilirsiniz. Ancak içinizi rahatlatacak bir şey söylemek gerekirse, bu uyarı sizinle ilgili değildir. 500 internal server error uyarısı Instagram'ın kendisiyle alakalı bir uyarı olarak karşımıza çıkar. Yani, Instagram onarılıyor veya güncelleme geliyor olabilir. Ya da buna benzer bir durum için de sayfa hata veriyor olabilir. Bu uyarıyı aldığınızda birkaç dakika bekleyip tekrar sayfaya girmelisiniz. Eğer hala aynı uyarı karşınıza çıkıyorsa ara sıra yine kontrol etmeniz gerekebilir. Bu durumda yapmanız gereken bir işlem bulunmuyor.
Instagram hesabınız donduruldu şeklinde bir uyarı iletisi aldınız ve Instagram'a erişemiyorsunuz. Üzülmeyin! Çünkü bu durum son dönemlerde çok sık yaşanan bir problem haline geldi.
Instagram'a giriş yapmaya çalıştığınızda karşınıza çıkan bir uyarı da "Üzgünüz bir sorun oluştu. Lütfen tekrar deneyin." uyarısıdır. Bu sorun mobil uygulamadan farklı bir hesaba giriş yapıldığında ortaya çıkıyor. Giriş yaptıktan sonra çıkış yapıp tekrar girmeyi denediğinizde yukarıdaki "üzgünüz" yazısı ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bunun için kullanıcıların bulduğu bir çözümü sizinle paylaşacağız.
Giriş yapmayı denedikten sonra yukarıda belirttiğimiz uyarıyı aldıysanız "Kaydol" butonuna tıklayın.
Böylece eski hesabınız karşınıza gelecektir.
Eğer bu yöntem işe yaramadıysa bu kez farklı bir yöntemi deneyebilirsiniz.
"Sorun bildir" sekmesine tıklayın.
Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram uygulamasına giriş yapma konusunda farklı farklı nedenlerle sorunlar yaşanıyor. Elbette ki, bunların her biri için de farklı çözüm yolları bulunuyor. Siz de probleminizi çözmek için bu çözüm yollarından birini seçerek hesabınıza girebilir ve Instagram'ın keyfini çıkarabilirsiniz. Yaşadığınız pek çok sorunla ilgili olarak destek ekibine ulaşabileceğinizi unutmayın.
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