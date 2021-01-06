Instagram giriş yapamıyorum, giriş problemi nasıl çözülür?

Fotoğraf ve videolarınızı paylaştığınız özgür bir platform olan Instagram son dönemde daha da yaygın hale geldi. Bu platformda hem paylaşım yapabiliyor hem de başkalarının fotoğraf veya videolarına da göz atabiliyorsunuz. Beğeniler, yorumlar havada uçuşurken ve insanlar dilediği gibi paylaşımlar yaparken bazen sorunlar da yaşanabiliyor. Bu sorunların en yaygını da Instagram'a giriş yapamama problemi. Bu hem vakitten çalıyor hem de Instagram'da dolaşma keyfinizi elinizden alıyor. Hele ki fenomenseniz işiniz daha da zor. Takipçileriniz sizi telefon başında beklerken siz giriş yapamama sorunuyla karşı karşıyasınız. Dert etmeyin! "Instagram giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?" gibi sorulara yönelik sizin için bazı küçük tüyoları derledik. Instagram Hesabıma Giriş Yapamıyorum? Instagram, Google sorgulamasında en çok aranan 10. uygulama olarak kaşımıza çıkıyor. Her ay 1 milyar insan Instagram kullanıcısı olarak uygulamaya giriş yapıyor. Milyonlarca insan bu platforma gün içinde defalarca kez giriş ve çıkış yapıyor. Dolayısıyla, Instagram'a giriş sorunu yaşamak da kaçınılmaz oluyor. Peki, bu sorunun sebebi ne? Bu sorun nasıl çözülür? İnsanlar bu soruların cevabını merak ediyor ve Instagram'a giriş yapabilmenin yollarını aramaya başlıyorlar. Bunun için giriş sorununuza göre yapmanız gereken bazı adımlar var. Siz de "Instagram'a giriş yapamıyorum, iPhone ile nasıl giriş yaparım?" veya "Android telefonla giriş sorunumu nasıl gideririm?" gibi sorularla yüzleşiyorsanız aşağıda sorununuzu ve çözüm yöntemlerini sırasıyla bulabilirsiniz.

Kullanıcı Adımı Unuttum Instagram'a giriş yapma sorunlarından birincisi kullanıcı adını bilmemek veya unutmaktan kaynaklanıyor. Birçok insan Instagram'a giriş yaparken "Kullanıcı adı hatalı" uyarısı alabiliyor. Eğer kullanıcı adınızın hatalı olduğuyla ilgili bir uyarı alıyorsanız öncelikle kullanıcı adınızı @ simgesini koymadan girdiğinize emin olun.

Hala hatalı uyarısı veriyorsa kullanıcı adınızı yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Bu kez Facebook ile giriş yapmayı deneyin.

Aynı zamanda Şifremi Unuttum seçeneğine tıklayabilirsiniz. Karşınıza gelen ekrana telefon numaranızı girdiğinizde SMS olarak gelen kod ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Şifremi Unuttum Instagram'a girerken önce kullanıcı adı sonra şifre girmeniz gerekiyor. Giriş yapabilmek için bunları doğru hatırlamalısınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız uygulamanız gereken yöntemler şöyle; “Şifreni mi Unuttun?” seçeneğine tıklayın. Karşınıza mail adresi, kullanıcı adı veya telefon numaranızı girmeniz gereken bir bölüm çıkacak. Bu bilgilerden birini girin. e-Posta adresinizi girdiyseniz birkaç dakika içinde maillerinizi kontrol etmelisiniz. Çünkü şifre yenileme maili e-posta adresinize gelecektir.

e-Posta adresinize gelen bağlantıya tıklayın ve gerekli aşamaları tamamlayın. Eğer geri dönüş maili almadıysanız spam ve gereksiz mailler bölümünü kontrol edin. Ancak hala maili bulamadıysanız bu kez Facebook yoluyla bağlanmayı deneyin. Facebook veya e-posta bilgilerinizi bilmiyor veya yanlış hatırlıyorsanız Instagram yardım merkezi hesabınızı kurtarmak için size yardım edemez. Bu nedenle bilgilerinizi doğru hatırlamalısınız.

Telefon numaranızı girdiyseniz telefonunuza gelen SMS kodunu ekrana girin. Böylece direkt hesabınıza yönlendirileceksiniz.

Kullanıcı adını girdiyseniz ise, SMS gönder ve e-posta gönder seçeneklerinden birine tıklamanız yeterli. Daha sonra aynı şekilde hesabınıza yönlendirileceksiniz.

Bu işlem ortalama 15-20 dakika sürecektir.

Facebook hesabınız varsa "Facebook ile Giriş Yap" seçeneğine tıklayarak da giriş yapabilirsiniz. Yanlış e-Posta Adresine Şifre Yenileme Maili Gidiyor Şifrenizi e-posta adresinizle yenilemeye çalışırken de bazı sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin yanlış e-posta adresi için kod alıyor olabilirsiniz. Bu durum, Instagram hesabınızda kayıtlı olan e-posta adresinin farklı olduğundan kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, e-mail kayıtlı e-posta adresine gider. Bu sorunu gidermek için kayıtlı e-posta adresine erişim sağlamaya çalışabilirsiniz. Ya da Facebook üzerinden şifrenizi yenileyebilirsiniz. Daha sonra hesaba giriş yaptığınızda e-posta adresinizi güncellemeyi unutmayın.

Şifre Yenilemek İçin e-Posta Adresim Bulunamıyor e-Posta adresinizin bulunamadığı ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız doğru adresi girdiğinizden emin olmalısınız. Çünkü yanlış e-posta adresi girmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda, farklı bir e-posta adresi ile kaydolmuş olabilirsiniz. Bu sorun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz; Android telefona sahipseniz "Giriş yapmayla ilgili yardım al" seçeneğine tıklayın. Instagram kullanıcı adınızı, telefon numaranızı veya e-posta adresinizi girin.

iPhone telefonunuz varsa "Şifremi Unuttum" seçeneğine tıklayın. Instagram kullanıcı adınızı ya da telefon numaranızı girin. Daha sonra, "Giriş bağlantısı gönder" seçeneğine tıklayın.

Bu aşamalardan sonra size ilgili dönüşler sağlanacaktır.

Instagram hesabınız Facebook adresine bağlı ise Facebook yoluyla giriş yapmak en doğru tercih olur.

Ancak, unutmayın ki Instagram ve Facebook hesaplarınız birbirine bağlı değilse ve e-posta adresinize de erişim sağlayamıyorsanız hesabınızı kurtarmak için yapılabilecek bir yöntem yoktur. Dolayısıyla daha konforlu bir kullanım için giriş sorununuzu çözdükten sonra hesaplarınızı birbirine bağlamanızı öneririz. Facebook'la Instagram'a Giriş Sorunu Instagram hesabınıza Facebook yoluyla da girebildiğinizi yukarıda söylemiştik. Bunun için giriş sayfasında bulunan "Facebook ile Giriş" seçeneğine tıklamanız yeterli. Ancak bu yöntem bazen giriş sorununu ortaya çıkarabiliyor. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle; Facebook uygulamasına girin.

İzinli uygulamalar sekmesinden Instagram'ı bulun.

Önce, Facebook ile Instagram bağlantısını kesmek için daha önce verilen izni kaldırın.

Daha sonra, tekrar izin verin. Böylece bağlantıyı tekrar kurmuş olursunuz.

Instagram sayfasına geri geldiğinizde "Facebook ile Giriş" seçeneğine tekrar tıklayın.

Size yönlendirilen sayfaya Facebook kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Artık Instagram'a giriş yapabiliriniz. Telefon Numaranız Değiştiğinde Instagram'a Giriş Sorunu Telefon numarasını değiştiren Instagram kullanıcıları telefon numarasıyla giriş yapmaya çalıştığında giriş sorunu yaşayabiliyor. Bu sorun, iki faktörlü doğrulama özelliğinden kaynaklanıyor. Siz de Instagram telefon numaram değişti giriş yapamıyorum diye dert ediyorsanız yine takip etmeniz gereken birkaç tane adım var. Bunlar; Instagram'ın web sitesinde bulunan Yardım sayfasına gidin.

Sorununuzla ilgili sekmeye tıklayın.

Instagram'ın destek ekibine giriş yapamama sorununuzu net bir şekilde ifade eden bir ileti gönderin.

Böylece destek ekibi sorununuzu çözmeye çalışacak ve sizinle iletişime geçecektir.

Daha sonra size bir kod gönderilecek.

Bu kodu beyaz bir A4 kağıdına yazarak kağıtla birlikte yüzünüzü net olarak gösteren bir öz çekim yapmanız istenecek.

Çektiğiniz fotoğrafı destek ekibine gönderin.

Ardından, size Instagram'a giriş için bir bağlantı veya hesabınızı kurtarmanız için geçici bir şifre gönderecekler.

Artık gönderilen bağlantı veya geçici şifre üzerinden Instagram'a kolayca giriş yapabilirsiniz.

Bu noktada söylememiz gereken bir şey var ki o da, bu işlemlerin yaklaşık 1 ile 15 gün arasında sürdüğüdür. O nedenle, işlemleri beklerken sabırlı olmalısınız. Instagram Hesabının Çalınması ile Oluşan Giriş Sorunu "Instagram uygulamasına giriş yapamıyorum" kaygısını ortaya çıkaran diğer bir sorun da hesabınızın çalınması olabilir. Instagram hesabınız bazı kullanıcılar tarafından çalınabilir. Böylece hesaba erişiminiz engellenebilir. Hepimiz böyle bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bazılarımız bu soruna aldırış etmezken bazılarımız için hesabının çalınması kritik bir durum olabilir. Siz de Instagram hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız yapmanız gereken şey telefon numaranız değiştiğinde uygulamanız gereken adımlarla aynılarını uygulamak olacaktır. Yani;

Önce Yardım bölümüne gidin.

Instagram destek ekibine sorununuzu anlatan bir ileti gönderin.

Sizinle iletişime geçtiklerinde gerekli adımları tamamlayın.

Hesabınızın çalınması durumunda destek ekibine ileti göndermekten başka bir çözüm bulunmuyor. Çünkü bu sorunu destek ekibinden başkası çözemiyor. Eğer gerekli işlemler yapıldığında hala hesabınızı geri alamıyorsanız hesabı şikayet etmelisiniz. Böylece bilgileriniz güvenlik altına alınacaktır. Bunun için uygulamanız gerekenleri Android ve Iphone telefonlar için ayrı ayrı sıraladık. Android Telefondan Bir Hesabı Şikayet Etme Instagram uygulamasının giriş sayfasında "Giriş yapmayla ilgili yardım al" yazısına tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfaya kullanıcı adınızı veya telefon numaranızı girin. "İleri" seçeneğine tıklayın.

"Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?" seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen talimatlara sırasıyla devam edin. Girdiğiniz e-posta adresinin yalnızca size ait ve güvenli olduğundan emin olun.

Şikayet talebinizi gönderdikten sonra size geri dönüş mailini bekleyin. iPhone İçin Bir Hesabı Şikayet Etme Giriş ekranında bulunan "Şifreni mi unuttun?" yazısına tıklayın.

Karşınıza "Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?" bağlantısı olan bir sayfa gelecek. Bu bağlantıya tıklayın.

Size yönlendirilen talimatları tamamlayın.

Girdiğiniz e-posta adresinin yalnızca size ait ve güvenli olduğundan emin olun.

Şikayet talebinizi gönderdikten sonra size geri dönüş mailini bekleyin. 500 Internal Server Error Uyarısı Instagram sayfasına geldiniz ve keyifli bir vakit geçirmek için giriş yapacaksınız. Ancak karşınıza "500 internal server error" yazan bir sayfa çıktı. Bu durumda, Instagram'a giriş yapamıyorum hata veriyor." diye endişelenebilirsiniz. Ancak içinizi rahatlatacak bir şey söylemek gerekirse, bu uyarı sizinle ilgili değildir. 500 internal server error uyarısı Instagram'ın kendisiyle alakalı bir uyarı olarak karşımıza çıkar. Yani, Instagram onarılıyor veya güncelleme geliyor olabilir. Ya da buna benzer bir durum için de sayfa hata veriyor olabilir. Bu uyarıyı aldığınızda birkaç dakika bekleyip tekrar sayfaya girmelisiniz. Eğer hala aynı uyarı karşınıza çıkıyorsa ara sıra yine kontrol etmeniz gerekebilir. Bu durumda yapmanız gereken bir işlem bulunmuyor. İsteğinizin Dışında Hesabınızın Dondurulması Instagram hesabınız donduruldu şeklinde bir uyarı iletisi aldınız ve Instagram'a erişemiyorsunuz. Üzülmeyin! Çünkü bu durum son dönemlerde çok sık yaşanan bir problem haline geldi.