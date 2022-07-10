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Instagram hesap açma ve kaydol linki 2022: Instagram yeni hesap açma, oluşturma nasıl yapılır?

10.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir tarafında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da hesap açmak oldukça pratik. Android ya da iOS uyumlu telefonlar ya da bilgisayar üzerinden Instagram hesabı açmak için Instagram hesap açma ve kaydol linkinden birkaç adımı takip etmek yeterli. Telefon numaranız ya da e-mail hesabınız ile yeni bir Instagram hesabı açabilirsiniz.

Instagram hesap açma ve kaydol linki 2022: Instagram yeni hesap açma, oluşturma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram hesabı nasıl açılır?
  • 2. Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Sosyal medya platformları içinde son dönem en popüler olanı Instagram’dır. Instagram’da her gün binlerce insanın katılımı ile birçok paylaşım yapılır. Fotoğraf ve video paylaşımları yapılan Instagram’da yeni hesap açma ve dondurulan hesabı yeniden kullanma adımları zor gibi görünebilir. Hesap açmak her ne kadar zor görünse de birkaç adım sayesinde Instagram hesap açma işlemi kolayca yapılabilir.

Telefon numarası ya da e-posta ile Instagram’a hızlı bir şekilde kaydolabilirsiniz. Telefon ya da bilgisayar üzerinden Instagram sayfa açma adımları için sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. Ancak dondurulan hesaplar için bu söz konusu değildir. Dondurulan hesabın yeniden kullanabilmesi için birkaç gün beklemek gerekir.

Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram kullanıcı sayısı dünya genelinde her geçen gün giderek artmayta devam ediyor. Bu durum da sosyal medya uygulamaları arasındaki rekabette Instagram'ın önde gelmesine katkıda bulunuyor. İlk olarak fotoğraf paylaşma platformu olarak ortaya çıkan Instagram, tüm dünyada etkin pazarlama aracına dönüştü. İş hesabı ya da kişisel hesap açmak isteyeler için zor gibi gözüken Instagram'da hesap açma işlemi aslında oldukça kolaydır. Peki Instagram hesabı nasıl açılır? Telefon ya da bilgisayardan birkaç adımla yeni Instagram hesabı oluşturulabilir. Bunun için de telefon numarası ya da e-posta bilgisi gerekir.

Telefon numarası ile Instagram hesabı açma ya da e-posta aracılığı ile yeni hesap açma ve kaydolma işlemi için ilk olarak uygulamayı indirmek gerekir.

Yeni Instagram hesabı açma işlemi için uygulama pratik şekilde indirilebilir. Andorid telefonlarda Instagram hesap açma işleminde Play Store uygulaması kullanılır. iOS işletim sistemi için ise App Store’dan uygulamayı indirmek gerekir. Bilgisayar üzerinden Instagram hesabı açmak isteyen kişilerin ise uygulamanın resmi internet sitesine gitmesi ve Instagram hesap açma linki üzerinden işlemlerini yapması yeterli olur. İşte telefon ve bilgisayar üzerinden yeni hesap açmak için izlenmesi gereken adımlar:

Telefon Üzerinden Yeni Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Telefon üzerinden yeni Instagram hesabı açmak isteyen kişilerin ilk olarak uygulamayı indirmeleri gerekir. Android cihazlara sahip kişiler Play Store aracılığı ile iOS cihazlara sahip kişiler ise App Store uygulamasındaki adımları takip ederek hesap açabilir.

Instagram yeni hesap açma işlemleri için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Telefon üzerinden Instagram hesabı açmak için indirdiğiniz uygulamada karşınıza bir ekran gelir ve bu ekranda “Hesabın yok mu?” butonuna tıklamanız gerekir.
  • E-posta ya da telefon numarası ile Instagram kaydol butonuna basın ve bilgileri girin.
    1. satıra kullandığınız eposta ya da telefon numarasını girin.
    1. satıra isim soy isim yazın.
    1. satıra istediğiniz kullanıcı adını girin.
    1. satırda şifrenizi yazın ve “Kaydol” butonuna basın.
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Bilgisayarda Yeni Instagram Hesabı Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda yeni Instagram hesabı açma işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir:

  • Instagram hesap oluşturucu sayfasına gidin
  • Alt kısımda yer alan kaydol yazan butona basın.
  • İlk olarak e-posta hesabınızı ya da telefon numaranızı girin ardındansa kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
  • Instagram kur adımında son aşama kaydol tuşuna basmaktır.

Bilgisayarda yeni Instagram hesabı açma işlemi ile ilgili sıraladığımız adımları takip ederek kısa sürede yeni Instagram hesabı oluşturabilirsiniz.

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2. Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

  1. Instagram hesabı açmak için profil sayfasına gitmeniz ve ayarları tıklamanız gerekir. Sayfayı aşağıya kaydırdıktan sonra karşınıza çıkan hesap ekle adımını tıklamanız yeterli. Eklemek istediğiniz hesaba ait kullanıcı adı ile şifreyi girdikten sonra 2. hesabınızı oluşturmuş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya iOS
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