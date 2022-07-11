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Instagram video paylaşılamıyor sorunu ve çözümü! Instagram video yükleme sorunu nasıl düzeltilir?

11.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram kullanıcılarına her ne kadar kolaylıklar sağlasa da, bazen karşımıza çeşitli sorunlar çıkabilir. Bu sorunlardan biri de Instagram video yükleme sorunudur. Instagram'a video yüklenmiyor sorunu ile ilgili çözüm yöntemleri hakkında gerçekleştirilmesi gereken adımlar ile ilgili bilgi sahibi olmak, problemin tekrarlanmaması için önemlidir.

Instagram video paylaşılamıyor sorunu ve çözümü! Instagram video yükleme sorunu nasıl düzeltilir?

İçindekiler

  • Instagram video yükleme sorunu nasıl düzeltilir?
  • Instagram video blocked ne demek?
  • Instagram'da neden uzun video paylaşamıyorum?
  • Instagram video formatı nedir?

Bazen Instagram video paylaşılamıyor hatası gibi çeşitli hatalar alabilirsiniz. Birçok kullanıcı bu tarz sorunların üstesinden nasıl gelebileceği konusunda bilgi sahibi değildir. Bu noktada uygulamayı silip yeniden yükleme gibi çözüm getirmeyen yollara başvurulabilir.

Instagram video yükleme sorunu nasıl düzeltilir?

Instagram'a video yükleyememe problemi, akıllı telefonların çoğunda görülür. Bu noktada marka ya da işletim sistemi fark etmemektedir. Örneğin iOS ve Android cihazlarda bu hataya rastlanabilir.

Instagram video yükleme başarısız hatasını çeşitli çözüm yollarıyla aşabilirsiniz. Android için Instagram video yükleme sorunu çözüm adımları şu şekildedir:

  • Öncelikle telefon hafızanızda oldukça fazla yer kaplayan videolarınız ve resimlerinizden kurtulun.
  • Bunu takiben Uygulamalar kısmından Instagram'ı seçin.
  • Bu alandan Depolama ve Verileri Sil seçeneğine dokunun.
  • Son olarak Instagram'ı açın ve istediğiniz videoyu paylaşıma koyun.

Instagram video yükleme sorununun iOS'taki çözüm adımları da şu şekildedir:

  • Öncelikle Android telefonlarda olduğu gibi burada da hafızanızdaki fazla yer kaplayan videolarınız ve resimlerinizi temizleyin.
  • Ardından Ayarlar bölümünü açın.
  • Ayarlar kısmından sırasıyla Genel, Saklama Alanı, iCloud kullanımı ve Alanı Yönet alanlarına girin.
  • Son olarak Instagram'ı sil seçeneğini seçin.

iOS için gerekli adımları uyguladıktan sonra Instagram'ı tekrardan yüklerseniz ortada herhangi bir sorun kalmayacaktır. Instagram video yükleme sorunu çözümü böylece gerçekleşmiş olacaktır. "Instagram Reels'te video paylaşamıyorum" diyorsanız da Instagram video yükleme sorununun çözüm adımlarını uygulayabilirsiniz.

Instagram video boyutu nedir? Instagram post video boyutu nasıl ayarlanır?Instagram video boyutu nedir? Instagram post video boyutu nasıl ayarlanır?

Instagram video blocked ne demek?

Instagram video blocked, videonuzun engellendiği anlamına gelir. Uygulama paylaşmak istediğiniz videoyu engeller ve paylaşımdan otomatikman kaldırır. Örneğin yayınlayacağınız video içerisinde telifli bir müzik içeriyorsa, Instagram bunu yayınlamanıza izin vermez. Bu noktada videonuza bloke koyabilir.

Instagram'da neden uzun video paylaşamıyorum?

Instagram kullanıcılar için belli bir video uzunluğu belirlemiştir. Bu uzunluğun üzerine geçerseniz uygulama video için belirlediği uzunluk kadarını paylaşır. Örneğin; 3 dakikalık videonuz varsa bunun 1 dakikasını paylaşabilirsiniz. Videonun geriye kalan videonun 2 dakikalık kısmı boşa gider. Reels videoları için de 1 dakika olan süre, hikaye gönderileri için 15 saniye ile sınırlandırılmıştır.

Instagram video paylaşma: Instagram'da video paylaşma nasıl olur?Instagram video paylaşma: Instagram'da video paylaşma nasıl olur?

Instagram video formatı nedir?

Her sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram'ın da belli video formatı vardır. Instagram'a iki farklı dosya tipinde video yüklenebilir. Bu video türleri de MP4 ile MOV'dur.


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