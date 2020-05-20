Instagram Shop ile Instagram'da yeni bir dönem başlıyor!

Facebook platformunu bir sosyal medya mecrasından daha çok, çok amaçlı bir yapıya dönüştürme taraftarı. Bu yüzden Marketplace, Facebook oyun gibi hizmetler sunan Facebook, diğer tüm uygulamaları tek bir çatı altında sunmaya çalışıyor. Facebook'un şimdiki hedefi ise alışveriş uygulamaları. Zira Facebook, alışveriş yapmayı kolaylaştıran yeni eklentisi Facebook Shops'u resmen tanıtmış durumda.

FACEBOOK SHOPS NE İŞE YARIYOR?

Facebook, Facebook Shops sayesinde işletmelere hem Facebook hem de Instagram üzerinden ürünlerini vitrine koymalarına izin verecek. Bir nevi onlara bir dükkan açacak olan Facebook, böylece işletmelere bir destek daha vermiş olacak. Facebook canlı yayınlarında dahi işletmelerin herhangi bir ürünü paylaşılabilecek ve ürün kullanıcılar tarafından o an satın alınabilecek. Ancak özelliğin en can alıcı kısmı, Instagram'a gelecek olan Instagram Shop adındaki parçası.

INSTAGRAM SHOP ''SEÇ-BEĞEN-AL'' SİSTEMİ İLE ALIŞVERİŞİ KOLAYLAŞTIRACAK

Instagram Shop, işletmelerin ürünlerini ön plana çıkarmalarına yardımcı olacak. Bu ürünleri gören kullanıcılar, ürün hakkında yorum yapabilecek, gördüğü ürünlere tekrar bakmak için tıpkı diğer alışveriş uygulamalarında olduğu gibi ürünü kaydedebilecek ve daha sonra seçtiği ürünü istediği takdirde satın alabilecek. Peki kullanıcılarına bir nevi 'seç-beğen-al' sistemi kuracak olan Instagram'ın ve Facebook'un buradan geliri ne olacak?