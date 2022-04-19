Instagram’da toplu mesaj silme nasıl yapılır? Instagram DM’leri (mesajları) toplu olarak nasıl silinir? Tek tek silmek yerine...

Çoğu sosyal medya platformunda toplu mesaj silme özelliği bulunurken maalesef ki Instagram’da bu özellik mevcut değildir. Bu yüzden kullanıcılar mesajları tek tek silmek zorunda kalmaktadır. Bu silme işlemi de haliyle epey bir vakit almaktadır. Kullanıcılar Instagram mesajlarını daha hızlı ve daha pratik bir şekilde silmenin yollarını aramaktadır. Bazı aracı uygulamalar ile toplu silme işlemini gerçekleştirebilmeniz mümkündür.

Instagram'da Toplu Mesaj Silme Özelliği Var mı?

Instagram’ın DM bölümü birçok kullanıcı tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Mesajlar çok fazla olduğunda ve yer kapladığında kullanıcılar bu mesajları toplu bir şekilde silmek istemektedir. Uygulama içerisinde toplu mesaj silme işlemi yapılamamaktadır. Mesajları silebilmeniz için tek tek sohbetleri kaldırmanız gerekmektedir. Uygulamada sohbetleri silebilmeniz için yapılması gerekenler birkaç işlemden oluşmaktadır. Mesaj silme işlemi, Android ve iOS cihazlarda farklı bir şekilde yapılmaktadır.

Android cihazlarda silmek istediğiniz kullanıcının üzerine basılı tutmanız gerekmektedir. Karşınıza “sil” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak sohbeti DM bölümünden kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bu işlemi her bir kullanıcı için tekrar etmeniz gerekmektedir.

iOS cihazlarda ise kullanıcılar, silmek istedikleri sohbetin üzerine gelip sola kaydırma hareketini yapmalıdır. Bu şekilde Instagram toplu DM silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Silinen mesajların bir daha geri gelmeyeceğini de unutmamanız gerekir.

Instagram Mesajları Toplu Nasıl Silinir?

Instagram uygulamasında mesajları toplu bir şekilde silmek için aracı uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Instagram’da DM bölümünde bulunan mesajların sayısı az ise tek tek de silebilmeniz mümkündür. Eğer mesajların sayısı fazla ise toplu silme işlemini gerçekleştirmek için farklı uygulamaları deneyebilirsiniz.

Android cihazlar için Google Play Store mağazasında, iOS cihazlar için ise App Store mağazasında kullanabileceğiniz toplu mesaj silme uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalara ulaşabilmeniz için her iki mağazanın arama bölümüne “Instagram All Delete Message” yazmanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan uygulamalar arasından seçim yaparak, toplu mesaj silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iOS cihazlar için yaptığınız aramada uygulamanın adı sürekli değişmektedir. Bu yüzden “Instagram mesajları toplu sil, toplu mesaj silme” gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. Bu uygulamaları cihazlarınıza indirmek için yapmanız gerekenler ise oldukça basittir.

Arama yaptığınızda karşınıza çıkan uygulamalardan birine tıklayınız.

Seçtiğiniz uygulamayı telefonunuza indirip yükleyiniz.

Uygulama yüklendikten sonra Instagram hesabınıza giriş yapmanız istenecektir.

Instagram kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra DM bölümüne giriş yapınız.

Uygulama aracılığı ile mesaj bölümündeki tüm sohbetleri toplu bir şekilde silebilirsiniz.

Bu tarz 3. parti uygulamalarda Instagram hesap şifresini girmek büyük risk taşımaktadır. Hesap bilgileriniz başka kullanıcılar tarafından çalınabilir. Bu yüzden telefonunuza bu tarz uygulamalar indirmeden önce Instagram iki faktörlü doğrulama yöntemini aktif etmeniz önerilmektedir. Bu şekilde hesabınızı olası hacklenmelere karşı koruma altına almış olursunuz.

Instagram Mesaj Verilerini Silme

Instagram uygulamasında ön bellek temizleme işlemine veri silme denmektedir. Mesaj verilerini cihazınızdan silmek için öncelikli olarak ön belleği temizlemeniz gerekmektedir. Verileri silmek için yapmanız gerekenler oldukça basittir. Öncelikli olarak cihazınızdan “ayarlar” ardından “uygulamalar” bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir. Uygulamalar bölümünde Instagram’ı bulup seçmelisiniz.

Karşınıza çıkan ekranda “depolama” alanı bulunmaktadır. Bu alana tıkladığınızda karşınıza “verileri temizle” ve “ön belleği temizleme” seçenekleri çıkacaktır. Ön belleği temizle seçeneğine tıklayarak, mesaj verilerini kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Önbellek temizleme işleminin ara sıra yapılması gerekmektedir. Bu şekilde hem cihazınızın Instagram depolama alanında yer açılmakta hem de uygulama daha hızlı çalışmaktadır.



