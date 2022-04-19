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Instagram mesaj silme nasıl yapılır? Instagram mesajları (DM) nasıl silinir? Mesajı silince karşı taraftan da silinir mi?

19.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sosyal medya uygulaması denilince akla ilk gelenlerden biri Instagram’dır. Uygulama dünya üzerinde 38 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Platformda fotoğraf, video paylaşımı, canlı yayın yapma gibi birçok özellik bulunmaktadır. Instagram, kullanıcılarına anlık sohbet imkânı da sunar. Instagram’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de mesaj silme özelliğidir. Instagram mesaj silme nasıl yapılır? Instagram'da mesaj silinince karşı taraftan da silinir mi?

Instagram mesaj silme nasıl yapılır? Instagram mesajları (DM) nasıl silinir? Mesajı silince karşı taraftan da silinir mi?

Kullanıcılar birbirleri ile direkt mesaj (DM) bölümünden iletişime geçmektedir. Bazı durumlarda kullanıcılar gönderdikleri bu mesajları silmek istemektedir. Instagram’a gelen son güncellemeler ile birlikte mesaj silme özelliği de aktif edilmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesaj kutularından istedikleri sohbeti kaldırabilmektedir.

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Instagram Mesaj Silme

Instagram kullanıcıları DM kutusunda bulunan mesajları birkaç basit adımla silebilmektedir. Kullanıcılar konuşmalardaki mesajları silebilmek için öncelikli olarak mesaj kutusu bölümüne girmelidir. Ardından hangi kullanıcının sohbetini silmek istiyorsa o kullanıcının üzerine tıklamalıdır. Tıklama esnasında uzun bir şekilde bastığınızda karşınıza sil butonu çıkmaktadır. O butona tıklayarak, istediğiniz sohbeti anında mesaj bölümünden silebilirsiniz.

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Instagram’da Mesaj Silinince Karşı Taraftan Siliniyor mu?

Instagram’da herhangi bir kullanıcıya mesaj gönderildiğinde o kullanıcı mesajı görürse silme işlemi yapılsa dahi karşı tarafta mesaj durmaktadır. Ancak karşı taraf gönderilen mesajı görmeden o mesajı silme işlemi yapılırsa karşı taraftan da mesaj silinmektedir. Yani kullanıcı gönderilen mesajı hiçbir şekilde görememektedir. Gönderdiğiniz mesajları karşı tarafın görmemesi için silme işlemini daha hızlı bir şekilde yapmanız gerekmektedir.

Instagram’da Gönderilen Mesaj Silinir mi?

Instagram’da gönderilen bir mesajı silmek için yapılması gereken ilk şey DM kutusuna girmektir. Sonrasında mesajları silmek istediğiniz kullanıcının üzerine gelip tıklamanız gerekmektedir. Ardından kaldırmak istediğiniz mesajların üzerine tıkladığınızda karşınıza “gönderimi iptal et” butonu çıkmaktadır. Bu botuna tıkladığınızda karşı tarafa gönderdiğiniz mesajları rahatlıkla silebilirsiniz.

Instagram Mesajları Toplu Nasıl Silinebilir?

Instagram’da DM bölümünde yer alan tüm mesajları tek seferde silebilme özelliği bulunmamaktadır. Toplu silme işlemini gerçekleştirebilmek için tek tek sohbetlerin silinmesi gerekmektedir. Instagram’da tüm sohbetleri silebilmek için yapılması gerekenler şu şekildedir:

  • Öncelikle Instagram DM bölümüne giriş yapınız.
  • DM bölümünde silmek istediğiniz sohbetin üzerine gelip basılı tutunuz.
  • Karşınıza çıkan pencerede sil seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak karşı taraf ile olan sohbetinizi tamamen silebilirsiniz.

Sildiğiniz tüm sohbetler yalnızca sizin mesaj kutunuzdan kaldırılmaktadır. Karşı taraf, mesajları silmediği sürece sizinle yaptığı yazışmaların tamamını görmeye devam etmektedir. Ayrıca akıllı telefonların indirme mağazalarında toplu mesaj silme programları bulunmaktadır. Bu programlar arasından işletim sisteminize uygun olanı indirebilir ve toplu mesaj silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Instagram DM’de Fotoğraf Silme

Instagram mesaj bölümünden gönderilen fotoğraflar kolaylıkla silinebilmektedir. Bunun için yapılan işlemler mesaj silme işlemi ile aynı olmaktadır. Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Eğer karşı tarafın gönderdiğiniz fotoğrafı görmemesini istiyorsanız, biraz hızlı davranmanız gerekmektedir. Bunun için gönderilen fotoğrafa basılı tutup “gönderiyi iptal et” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde karşı taraf gönderdiğiniz fotoğrafı hiçbir şekilde görememektedir.

Gönderdiğiniz fotoğrafı karşı taraf görmesine rağmen silmek isterseniz, öncelikle o kullanıcı ile olan sohbet kutusunu açmanız gerekmektedir. Sohbeti açtıktan sonra gönderdiğiniz fotoğrafın üzerine basılı tutmalısınız. Karşınıza “gönderimi geri al” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak gönderdiğiniz fotoğrafı kolaylıkla sohbetten kaldırabilirsiniz.

Instagram Mesaj Verilerini Silme

Instagram’da mesaj verilerini silmek için ön belleğin temizlenmesi gerekmektedir. Ön bellek temizleme işlemi için öncelikle akıllı telefonlarınızdan ayarlar bölümüne giriş yapmalısınız. Ön bellek temizleme işlemi telefonlarda farklılık göstermektedir.

Android cihazlarda ön bellek temizlemek için ayarlar bölümüne girmeli ardından uygulamalara tıklamalısınız. Bu bölümde Instagram uygulamasına tıklayarak “depolama” bölümüne giriş yapmalısınız. Karşınıza açılan sayfada “verileri temizle” kısmı yer almaktadır. Buraya tıklayarak Instagram mesaj verilerini kolaylıkla silebilirsiniz.

iOS cihazlarda ise öncelikli olarak bir bilgisayara bağlanılması gerekmektedir. Sonrasında iTunes üzerinden ön bellek temizliğini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.


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