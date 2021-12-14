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  4. Intel'in yazılım tanımlı silikon sürücüsü için ayrıntılar ortaya çıktı

Intel'in yazılım tanımlı silikon sürücüsü için ayrıntılar ortaya çıktı

14.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Intel, şirketin Yazılım Tanımlı Silikon (SDSi) sürücüsüyle etkileşime giren küçük bir yazılımın kaynak kodunu içeren bir yama yayınladı. 

Intel'in yazılım tanımlı silikon sürücüsü için ayrıntılar ortaya çıktı

Örnek kod, çabayla ilgili herhangi bir ek bilgi sunmasa da, Intel‘in bunu şimdi sağlaması, teknolojinin er ya da geç piyasaya sürüleceğinin sinyalini verebilir. Phoronix’e göre, “sdsi-örnek” kodu, kullanıcı ve SDSI sürücüsü arasında bir arayüz görevi gören kısa bir kullanıcı alanı programı. Bir Kimlik Doğrulama Anahtarı Sertifikası (AKC) ve Yetenek Etkinleştirme Yükü (CAP) lisansı ile sürücü, CPU’daki Intel Yazılım Tanımlı Silikon arayüzüne erişim sağlayarak silikon özelliklerinin etkinleştirilmesine izin veriyor.

Intel’in bu ay kullanıma sunduğu uygulama, belirli bir CPU soketi seçebiliyor, SDS kayıtlarından veri çekebiliyor ve gerisini halledecek olan sürücüye AKC ve CAP anahtarlarını iletebiliyor.

YAKINDA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Intel’in kodu, Yazılım Tanımlı Silikon teknolojisiyle ilgili herhangi bir yeni bilgi sunmuyor. Ancak, Intel bunu şimdi herkese açık hale getirdiği için sürücü yakında piyasaya sürülebilir ve bu da Intel’in bir sonraki 4. Nesil Xeon Ölçeklenebilir "Sapphire Rapids" işlemcisinde SDSi’yi etkinleştirmeyi planladığını gösteriyor.

Intel Software Defined Silicon (SDS), halihazırda üretilmiş ve dağıtılmış olan sunucu CPU’larında ekstra silikon özellikleri sağlamak için bir araç. Intel, o sırada ihtiyaç duydukları konfigürasyonlarda CPU’lar sağlayarak müşterilerinin (veya daha doğrusu son kullanıcıların) acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve aynı zamanda, bir istemci ek özelliklere ihtiyaç duyduğunda veya sadece basit bir şekilde ihtiyaç duyduğunda SDSI aracılığıyla gelecekteki yazılım yükseltmeleri için kapıyı açık bırakacaktır. Müşteriler, ek kapasiteye ihtiyaç duyarlarsa kesinlikle AMD’ye gitmeyecekler ve bunun yerine teknolojisi için Intel’e ödeme yapacaklar.

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