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Intel'li Mac'leri geride bıraktı: M1 işlemcili yeni MacBook Air Geekbench puanı ile sürpriz yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:51 | Son Güncelleme

Apple Silicon M1 işlemcili yeni MacBook Air GeekBench testinde görüntülendi. ARM tabanlı M1 işlemcisinden güç alan ve performansının yüksek olduğu söylenen yeni MacBook Air GeekBench sonucu ile Intel Core i9 9980HK işlemciden güç alan 16 inç MacBook Pro’yu geride bıraktı.

Intel'li Mac'leri geride bıraktı: M1 işlemcili yeni MacBook Air Geekbench puanı ile sürpriz yaptı!

Yeni MacBook Air, M1 işlemcisi ile geldi. MacBook Air'ın dışında Apple, Mac Mini'yi ve 13 inç MacBook Pro'yu da tanıttı. Bu iki yeni bilgisayar da tıpkı MacBook Air gibi ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili M1 işlemcisiyle karşımıza çıktı. Apple'ın 10 Kasım akşamı düzenlediği 'One More Thing' etkinliğinde sahne alan yeni Mac modelleri, tanıtım sonrası en çok performanslarıyla merak edildi. Nitekim bu meraklar, elde edilen yeni MacBook Air GeekBench sonuçları ile bir nebze olsun giderildi.

YENİ MACBOOK AİR GEEKBENCH SONUCUYLA ŞAŞIRTTI

GeekBench testinde görülen yeni MacBook Air, MacRumors'un aktardığına göre testten tek çekirdekte 1.687, çok çekirdekte ise 7.433 puan almayı başardı. M1 işlemcili MacBook Air, bu performansıyla tek çekirdek performansında 3.6 Ghz Intel i9 10910 işlemciye sahip 27 inç iMac'i ve çok çekirdek performansıyla da 2.4 Ghz Intel i9 9980HK işlemciden güç alan 16 inç MacBook Pro’yu geride bıraktı. Ayrıca test sonuçlarıyla birlikte, MacBook Air'ın M1 işlemcisinin 3,2 Ghz hızında olduğu da öğrenildi. Peki Mac Mini ve MacBook Pro nasıl performans gösterdi?

MacBook Air geekbench sonucu

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M1 İŞLEMCİLİ MAC MİNİ VE MACBOOK PRO'NUN PERFORMANSI DA ORTAYA ÇIKTI

Mac Mini Geekbench'te tek çekirdekte 1.682, çok çekirdekte 7.067 puan alarak yeni MacBook Air'e yakın bir sonuç alırken, Yeni 13 inç MacBook Pro tek çekirdekte 1.714, çok çekirdekte ise 6.802 puan aldı.

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