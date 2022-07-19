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İnternetteki konteyner ev ilanına kandı, 21 bin 500 lirasından oldu

19.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan ressam İsmail Kılınç, konteyner ev sahibi olmak isterken dolandırıcılık kurbanı oldu. İnternetten ilanını gördüğü satılık konteyner evi almak isteyen Kılınç, ilan sahibi ile iletişime geçti. Satıcı ile anlaşan Kılınç, hem evin parası olan 18 bin TL'yi, hem de evi taşıma parası olan yaklaşık 3 bin 500 TL'yi internetten gönderdi. Ödeme yaptığı kişilere telefonla ulaşamayan Kılınç, dolandırıldığını anladı. Konteyner ev hayali suya düşen Kılınç, soluğu savcılıkta aldı.

İnternetteki konteyner ev ilanına kandı, 21 bin 500 lirasından oldu

İstanbul Üsküdar’da yaşayan 51 yaşındaki Ressam İsmail Kılınç, 17 Temmuz 2022 tarihinde internette ilanını gördüğü konteyner evi beğenince ilan sahibi Yağız E. kullanıcı isimli şahıs ile irtibata geçti. İlan sahibi şahıs, bir hayvan çiftliği kurduğunu fakat yem ve mazot pahalılığından dolayı zarar ederek iflas ettiğini, konteyneri de uygun fiyata satışa çıkardığını belirtti. İsmail Kılınç, ilan sahibi Yağız E. kullanıcı isimli şahıs ile 24 bin liralık konteyner için yaptığı pazarlık sonucu 18 bin liraya anlaşarak ödemeyi kabul etti. Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Kılınç, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı. Avukata başvuran mağdur İsmail Kılınç, elindeki belgelerle savcılığa giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Konteyner ev almak isterken dolandırılan İsmail Kılınç, “17 Temmuz 2022 tarihinde konteyner ev alma fikriyle sosyal medyaya girdiğimde ilanlara baktım ve orada bir konteyner ilanı gördüm. Satılık mı diye mesaj attım. Bana telefon numarası geldi. O telefon numarasını aradım. İsmi Yağız E. olan şahıs bana "satılık" dedi. Fiyatını söyledi, konuşup anlaşıp pazarlığını yaptık. 24 bin liradan 18 bin liraya anlaştık. Kendisinin bir hayvan çiftliği kurduğunu fakat yem ve mazot pahalılığından dolayı zarar ederek iflas ettiğini ve konteynerin çiftlikte kaldığını, bu yüzden uygun fiyata sattığını söyledi. Ben de kabul ettim. Konteyneri Adapazarı’ndan aldığını, Adapazarı’ndaki nakliyecinin de orada olduğunu söyledi ve o nakliyeciyi bana tavsiye etti, ben de tamam dedim. Halil isimli nakliyecinin numarasını attı bana. Durumu anlattım, izah ettim. 5 bin liraya konteyneri götüreceğini söyledi. Ben 3 bin 500 liraya götürürsen anlaşırız dedim ve olur dedi. Sonrasında konteyner ilanı veren bu Yağız E. adlı şahsı aradım. Anlaştığımızı söyledim. Bana bir IBAN numarası attı. Yükleneceği zaman tekrar beni arayarak "konteyner tıra yükleniyor" dedi. IBAN numarasına parayı atmamı istedi. Parayı kendisine ilgili hesabımdan göndermiş bulundum. Sonrasında Nakliyeci Halil Bey’i arayarak parayı gönderdiğimi söyledim bana arabanın yola çıktığını söyledi. Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın dedi” şeklinde konuştu.

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“SİZİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMAK İSTİYORUM”

Satın aldığı konteyner evi taşıyan nakliyat şirketine bağlı tır şoförünü arayan İsmail Kılınç, “Sizi görüntülü aramak istiyorum lütfen bir kenara çekin. Emin olmak istiyorum' dedim. Şoför bana 'internetim yok ben sizi internet yükleyince arayayım' dedi. Tamam diyerek belirli bir süre bekledim fakat arayan eden olmayınca ben geri aradım. Bu sefer numaramı direkt engelledi. Ben de bağlı olduğu nakliye firmasını, konteyneri satan şahsın önerdiği nakliyeci Halil Yıldırım'ı aradım. Konuştuk, 'ben şoför Emrah'ı arıyorum seni arattıracağım' dedi. 10-15 dakika geçince ne telefonlarıma ne yazdıklarıma cevap vermedi. O zaman anladım ki ben dolandırıldım. Daha sonra bana konteyneri satan Yağız E.'yi aradım ona da ulaşılmıyordu” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık konteyner ev
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