İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

Olay, dün merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet P., kendisini ikna etmeye çalışan polise yaklaşmamalarını, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi, dikkat çekti. Öte yandan bir vatandaş da bahçe duvarını boyamaya devam etti.

'BENİ BU HALE SEN GETİRDİN'

Evden dışarı çıkan anne Sebahat P., “Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor” dedi. Mehmet P. de, “Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni sen bu hale getirdin” diyerek cevap verdi. Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin” diyerek saçını tarayıp, poz verdi.