iOS 12.2 Beta 5 ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Beta 5 güncellemesi bugün geliştiriciler için yayınlandı. Performans ve stabilite iyileştirmeleri ile gelen iOS 12.2 Beta 5 güncellemesinin detayları haberimizde.

Performans ve kararlılık iyileştirmelerini barındıran Beta 5 güncellemesi ile şimdilik göze çarpan bir yenilik gelmiyor.

Ayarlar uygulamasındaki ekran hakkında donanım aygıtı model adını listeliyor.

Kilit ekranından tarih bölümü artık doğru bir şekilde görünüyor.

Apple News uygulamasının adı News oldu.

HomeKit TV’ler ve Apple TV’ler için uzaktan kumanda uygulaması yeniden tasarlandı.

Müzik videoları artık tam ekranda otomatik olarak oynatılmıyor.

Wallet uygulamasının ayrıntılarına güncellenmiş düğmeler eklendi.

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.

iMessage için yeni Animoji’ler eklendi.

Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.

Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.

Borsa uygulamasının simgesi değişti.

Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.