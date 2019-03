iOS 12.2 Beta 5 ile gelen yenilikler

Wallet uygulamasının arayüzü değişti.

Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.

Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.

Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

