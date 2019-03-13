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iOS 12.2 Beta 5 ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 13.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Apple, küçük çaplı yenilikler ile gelecek olan iOS 12.2 güncellemesinin testlerine hız kesmeden devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi bugün ise iOS 12.2 Beta 5 güncellemesini bugün yayınladı.

iOS 12.2 Beta 5 ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Beta 5 güncellemesi bugün geliştiriciler için yayınlandı. Performans ve stabilite iyileştirmeleri ile gelen iOS 12.2 Beta 5 güncellemesinin detayları haberimizde.
Performans ve kararlılık iyileştirmelerini barındıran Beta 5 güncellemesi ile şimdilik göze çarpan bir yenilik gelmiyor.

Ayarlar uygulamasındaki ekran hakkında donanım aygıtı model adını listeliyor.

Kilit ekranından tarih bölümü artık doğru bir şekilde görünüyor.

Apple News uygulamasının adı News oldu.

HomeKit TV’ler ve Apple TV’ler için uzaktan kumanda uygulaması yeniden tasarlandı.

Müzik videoları artık tam ekranda otomatik olarak oynatılmıyor.

Wallet uygulamasının ayrıntılarına güncellenmiş düğmeler eklendi.

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.

iMessage için yeni Animoji’ler eklendi.

Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.

Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.

Borsa uygulamasının simgesi değişti.

Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.

Wallet uygulamasının arayüzü değişti.

Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.

Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.

Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

Delikli ekran tasarımına sahip en iyi telefonlar

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Anahtar Kelimeler:
iOS Apple güncelleme

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