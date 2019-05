iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

Bildiğiniz gibi Apple kendi ödeme yönetemi olan Apple Card’ı geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte tanıtmıştı. Cupertinolu teknoloji devi Apple Card özelliğini hızlı bir şekilde sunabilmek için iOS 12.4’ün ilk betasını indirime sundu. iOS 13 ile geleceği düşünülen özellik muhtemelen iOS 12.4 ile kullanıcılar ile buluşacak.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün ilk beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.4 Beta 1 alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

