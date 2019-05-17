iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

Bildiğiniz gibi Apple kendi ödeme yönetemi olan Apple Card’ı geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte tanıtmıştı. Cupertinolu teknoloji devi Apple Card özelliğini hızlı bir şekilde sunabilmek için iOS 12.4’ün ilk betasını indirime sundu. iOS 13 ile geleceği düşünülen özellik muhtemelen iOS 12.4 ile kullanıcılar ile buluşacak.
Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün ilk beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
iOS 12.4 Beta 1 alan modeller
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)
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