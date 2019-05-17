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iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz gün uzun süredir üzerinde çalıştığı iOS 12.3 güncellemesini yayınlamıştı. Apple TV+ ve Apple News+ için yayınlanan bu güncellemenin iOS 13 öncesi son büyük çaplı güncelleme olacağı düşünülüyordu. Ancak Apple bugün sürpriz bir şekilde geliştiricilerinin karşısına iOS 12.4 ile çıktı.

iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

Bildiğiniz gibi Apple kendi ödeme yönetemi olan Apple Card’ı geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte tanıtmıştı. Cupertinolu teknoloji devi Apple Card özelliğini hızlı bir şekilde sunabilmek için iOS 12.4’ün ilk betasını indirime sundu. iOS 13 ile geleceği düşünülen özellik muhtemelen iOS 12.4 ile kullanıcılar ile buluşacak.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün ilk beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.4 Beta 1 alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 12

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