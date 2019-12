iOS 13.3.1 Beta güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı

Geliştiriciler için OTA üzerinden sunulan iOS 13.3.1 Beta güncellemesi ile sistemde yaşanan hatalar gideriliyor. Ekran Süresi özelliğinde yaşanan sorunu bu güncelleme ile çözen Apple, sistemdeki belli başlı problemleri de çözüyor. Yeni başlayan bu beta sürecinin Ocak sonuna doğru tamamlanması ve bu sürümün tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Apple, 2020 yılı içerisinde iOS 13’e yeni özellikler eklemeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak bu yenilikler çok büyük çaplı olmayacak. Haziran ayındaki WWDC 20 etkinliğinde tanıtılacak olan iOS 14 sürümü ile asıl büyük yenilikler gelecek.

Eğer geliştirici hesabınız varsa bu güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Ancak güncellemeyi yüklemeden önce iPhone’un yedeğini almayı ihmal etmeyin. Aksi durumda karşılaşabileceğiniz olası bir sorunda bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

IOS 13.3.1 BETA GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE MODELLERİ



iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

İPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

