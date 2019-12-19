Mynet Trend

iOS 13.3.1 Beta güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 11 modellerinde yaşanan güvenlik açığından dolayı iOS 13.3 güncellemesini beklenenden önce yayınlamıştı. iOS 13 alan tüm iPhone modellerine gelen bu güncellemenin ardından, Cupertinolu teknoloji devi yeni bir sürümü test etmeye başladı.

iOS 13.3.1 Beta güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı

Geliştiriciler için OTA üzerinden sunulan iOS 13.3.1 Beta güncellemesi ile sistemde yaşanan hatalar gideriliyor. Ekran Süresi özelliğinde yaşanan sorunu bu güncelleme ile çözen Apple, sistemdeki belli başlı problemleri de çözüyor. Yeni başlayan bu beta sürecinin Ocak sonuna doğru tamamlanması ve bu sürümün tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Apple, 2020 yılı içerisinde iOS 13’e yeni özellikler eklemeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak bu yenilikler çok büyük çaplı olmayacak. Haziran ayındaki WWDC 20 etkinliğinde tanıtılacak olan iOS 14 sürümü ile asıl büyük yenilikler gelecek.

Eğer geliştirici hesabınız varsa bu güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Ancak güncellemeyi yüklemeden önce iPhone’un yedeğini almayı ihmal etmeyin. Aksi durumda karşılaşabileceğiniz olası bir sorunda bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

IOS 13.3.1 BETA GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE MODELLERİ

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
İPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

Google Türkiye restleşmesinde son durum

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Netflix, bazı eski Samsung televizyonlarda izlenemeyecekNetflix, bazı eski Samsung televizyonlarda izlenemeyecek
Wikipedia'yla ilgili kritik tarih belli olduWikipedia'yla ilgili kritik tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple ios 13.3.1

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

İşte 2019'un en iyi Nintendo Switch oyunları

En iyi Xbox One oyunları

İşte 2019'un en iyi Xbox One oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Atari'de geri sayım başladı

Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

İşte Huawei Mate Xs özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.