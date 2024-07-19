İpek Filiz Yazıcı kardeşi ve kocasını paylaştı! 'Baldız tehlikeli sularda yüzüyor' deyince olanlar oldu

MYNET- Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, 2022'de Roma’da nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü çiftten İpek Filiz Yazıcı son paylaşımıyla dikkat çekti.

İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi ve eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "baldız tehlikeli sularda yüzüyor, eniştesi çok sever böyle şeyleri (!)" notu düşerek ironi yaptığı bir kareyi yayınladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bu paylaşım üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ise açıklama yapmak durumunda kaldı ve 'espri anlamayanlara özel bilgilendirme' diyerek kız kardeşinin fotoğrafta Ufuk Beydemir'in sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalıştığını ve eşinin bundan hiç hoşlanmadığını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Ne yaptığı belli olduğu için bu kadar da anlaşılmayacağını düşünmemiştim, teşekkürler, iyi günler" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.