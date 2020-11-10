iPhone 12 ailesinin en pahalı olduğu ülkeler hangisi? İşte listesi!

''En pahalı iPhone 12 hangi ülkede satılıyor'' , “Dünyanın en pahalı iPhone 12 modeli hangi ülkede?” gibi sorular bir internet sitesi aracılığıyla cevap buldu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro siparişlerinin 23 Ekim'de, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max'in ön siparişlerinin ise 6 Kasım'da başlamasıyla birlikte dünyanın en pahalı iPhone 12 modelinin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı.
Dünyanın en pahalı iPhone 12'si, Tecnoblog isimli bir internet sitesinin aktardığı listeye göre Brezilya'da satılıyor. Brezilya, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max'in en pahalı olduğu ülke olarak listenin başında yer alıyor. Zira 729 dolarlık iPhone 12 mini 64 GB akıllı telefon, Brezilya'da yaklaşık 1.268 dolardan alıcısıyla buluşuyor. 1.399 dolarlık iPhone 12 Pro Max 512 GB için ise fiyatlar daha da dudak uçuklatıcı bir noktaya geliyor ve tam 2.535 dolar talep ediliyor. Yani Brezilyalı iPhone kullanıcıları için ABD fiyatları ile Brezilya fiyatları arasında büyük bir makas söz konusu. Brezilya'nın lider olduğu liste şöyle sıralanıyor:
Brezilya - 1.268 dolar
İtalya - 996 dolar
Portekiz - 984 dolar
Meksika - 967 dolar
Fransa - 961 dolar
Hindistan - 944 dolar
Japonya - 795 dolar
Hong Kong - 774 dolar
ABD - 729 dolar
Brezilya - 2.535 dolar
İtalya - 2.159 dolar
Portekiz - 1.946 dolar
Meksika - 1.934 dolar
Fransa - 1.911 dolar
Hindistan - 1.851 dolar
Japonya - 1.602 dolar
Hong Kong - 1.523 dolar
ABD - 1.399 dolar
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'i en yüksek fiyattan satın alanlar şimdilik Brezilyalılar olsa da ekonomik buhran yaşayan Arjantin'de iPhone 12 fiyatlarının açıklanmasıyla durumlar değişebilir. Zira Apple tarafından belirlenecek iPhone 12 Arjantin fiyatlarının Brezilya'dan da yüksek olması bekleniyor.
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