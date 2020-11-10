iPhone 12 ailesinin en pahalı olduğu ülkeler hangisi? İşte listesi!

''En pahalı iPhone 12 hangi ülkede satılıyor'' , “Dünyanın en pahalı iPhone 12 modeli hangi ülkede?” gibi sorular bir internet sitesi aracılığıyla cevap buldu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro siparişlerinin 23 Ekim'de, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max'in ön siparişlerinin ise 6 Kasım'da başlamasıyla birlikte dünyanın en pahalı iPhone 12 modelinin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN PAHALI İPHONE 12'Sİ HANGİ ÜLKEDE?

Dünyanın en pahalı iPhone 12'si, Tecnoblog isimli bir internet sitesinin aktardığı listeye göre Brezilya'da satılıyor. Brezilya, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max'in en pahalı olduğu ülke olarak listenin başında yer alıyor. Zira 729 dolarlık iPhone 12 mini 64 GB akıllı telefon, Brezilya'da yaklaşık 1.268 dolardan alıcısıyla buluşuyor. 1.399 dolarlık iPhone 12 Pro Max 512 GB için ise fiyatlar daha da dudak uçuklatıcı bir noktaya geliyor ve tam 2.535 dolar talep ediliyor. Yani Brezilyalı iPhone kullanıcıları için ABD fiyatları ile Brezilya fiyatları arasında büyük bir makas söz konusu. Brezilya'nın lider olduğu liste şöyle sıralanıyor: