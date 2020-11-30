iPhone 12 Pro Max'i geçemedi: iPhone 12 DxOMark puanı açıklandı!

iPhone 12 ailesi değişen tasarımları kadar kameralarıyla da dikkat çekiyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12'de yine çift kamera kurulumunu tercih eden Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te ise durumu biraz daha farklılaştırdı. Selef modellerde üç arka kuruluma yer veren Cupertinolu şirket, bu kameraları daha da geliştirerek yeni telefonlarına LiDAR sensör ekledi. LiDAR sensörlü iPhone'ların fotoğraf ve video yetenekleri herkes tarafından merak edilirken, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max DxOMark puanlarıyla karşımıza çıktı. DxOMark testinden sırasıyla 128 ve 130 puan alan yeni iPhone'lardan sonra şimdi sıra 6,1 inçlik iPhone 12'ye geldi. iPhone 12 DxOMark puanı belli oldu.

İŞTE İPHONE 12 DXOMARK PUANI

DxOMark iPhone 12'yi test masasına konuk etti. iPhone 12 DxOMark'tan fotoğraf yetenekleri ile 132 puan, video yetenekleri ile ise 112 puan almayı başardı. iPhone 12 genel puanlamada ise 122 puan alarak testten ayrıldı.

İPHONE 12 ANDROİD AMİRAL GEMİLERİNİ GEÇEMEDİ

iPhone 12 DxOMark puanı ile zirveye yetişemedi. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in gerisinde kalan telefon, DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon listesine on üçüncü sıradan girdi. Böylece iPhone 12, Huawei, Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi firmaların Android'li amiral gemilerinin arkasında kalmış oldu.

