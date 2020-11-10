iPhone 12 Pro Windows işletim sistemi ile açıldı

Apple tarafından geliştirilen iPhone 12 Pro, Windows 7 ile çalıştırıldı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Bir Youtuber, bu cihazın hızını iPhone 11 Pro ile kıyaslamak istedi. Ortaya çıkan sonuçlar, biraz ilginç oldu. Öncelikle Apple şirketinin kendi akıllı telefonlarının iOS işletim sistemi dışında başka bir sistemle kullanılmasını istemiyor. Ancak bir Youtuber bunu denedi ve gerçekten de başarılı oldu.

İPHONE 12 PRO WİNDOWS 7 ÇALIŞTIRDI

Microsoft tarafından kullanılan ve oldukça popüler olan Windows 7 işletim sistemi, bazı deneylere konu olabiliyor. Mesela bir Youtuber iOS için geliştirilen sanal makine uygulaması UTM ile birlikte Windows 7 kullandı. Son derece ilginç bir şekilde cihaz bu işletim sistemini açmayı başardı.

Youtuber için bu yeterli değildi. Onun amaçlarından birisi de iPhone 11 Pro ve iPhone 12 Pro modellerini kıyaslamaktı. Yaptığı deneyde sanal makine uygulaması iPhone 12 Pro modelinde daha hızlı bir şekilde Windows açtı. Böylece cihazın selefine göre hızı bir kere daha kanıtlanmış oldu.

Apple tarafından geliştirilen iPhone 12 Pro modeli, bugüne kadar üretilen Apple cihazları içerisinde en güçlüsü. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde onu test edecek yeni videolar gelecektir.

Konu ile ilgili videoyu buradan bulabilirsiniz

