iPhone 13 ailesi için sürprizler barındıran yeni sızıntı!

Apple iPhone 12 ailesini geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdü ve şirket artık odak noktasını iPhone 13 ailesine çevirdi. Bu tabii ki iPhone 12 ailesinin geri planda kalacağı anlamına gelmiyor fakat Apple, iPhone 13 ailesini geliştirmek ve piyasaya sürmek için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. En azından şirketin yakın çevrelerinden duyulanlar bunlar. Peki iPhone 13 modelleri nasıl bir tasarıma sahip olacak? Siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, Twitter'da ortaya çıkan iPhone 13 sızıntısına göz atmanızda yarar var.

iPHONE 13 SIZINTISI YENİ ÇENTİĞİ GÖSTERDİ

iPhone 13 sızıntısı, bilinen bir kaynak tarafından gerçekleştirildi. Kaynak, sızıntı kapsamında iki ekran filmi örneğini (muhtemelen bir iPhone 13'e, diğeri iPhone 13 mini'ye ait) paylaştı.

Paylaşılan görüntüde, çentik gözle görülür bir şekilde daha küçük duruyor. Bunun dışında ahizenin üst çerçeveye taşındığı görülüyor. Ayrıca, önceki iPhone'larda çentiğin sağ tarafında yer alan ön kamera, görüntüde sol tarafa geçmiş gibi görünüyor. Tüm bunlar, önceki söylentiler ile eşleşiyor.