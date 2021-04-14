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  4. iPhone 13 ailesi için sürprizler barındıran yeni sızıntı!

iPhone 13 ailesi için sürprizler barındıran yeni sızıntı!

14.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilinen bir sızıntı kaynağı, iPhone 13 ailesine ait olduğunu söylediği iki ekran filminin görüntüsünü paylaştı. iPhone 13'ün sızan görüntüsünde çentik sürpriz var.

iPhone 13 ailesi için sürprizler barındıran yeni sızıntı!

Apple iPhone 12 ailesini geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdü ve şirket artık odak noktasını iPhone 13 ailesine çevirdi. Bu tabii ki iPhone 12 ailesinin geri planda kalacağı anlamına gelmiyor fakat Apple, iPhone 13 ailesini geliştirmek ve piyasaya sürmek için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. En azından şirketin yakın çevrelerinden duyulanlar bunlar. Peki iPhone 13 modelleri nasıl bir tasarıma sahip olacak? Siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, Twitter'da ortaya çıkan iPhone 13 sızıntısına göz atmanızda yarar var.

iPHONE 13 SIZINTISI YENİ ÇENTİĞİ GÖSTERDİ

iPhone 13 sızıntısı, bilinen bir kaynak tarafından gerçekleştirildi. Kaynak, sızıntı kapsamında iki ekran filmi örneğini (muhtemelen bir iPhone 13'e, diğeri iPhone 13 mini'ye ait) paylaştı.

iPhone 13 film örnekleri

Paylaşılan görüntüde, çentik gözle görülür bir şekilde daha küçük duruyor. Bunun dışında ahizenin üst çerçeveye taşındığı görülüyor. Ayrıca, önceki iPhone'larda çentiğin sağ tarafında yer alan ön kamera, görüntüde sol tarafa geçmiş gibi görünüyor. Tüm bunlar, önceki söylentiler ile eşleşiyor.

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GERÇEK Mİ, YOKSA DEĞİL Mİ?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeniden konumlandırılan ahizeden bahsetmemiş olmasına rağmen, iPhone 13'ün daha küçük bir çentiğe sahip olacağını söylemişti. Sızıntı kaynağının daha önce doğru sızıntılar yaptığını düşündüğümüzde sızıntının gerçek olma ihtimali var. Fakat bunun yine de bir sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden Apple resmi olarak farklı bir tasarıma sahip bir iPhone 13 modeliyle karşımıza çıkabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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