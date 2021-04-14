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  4. Apple'ın VR başlığı nasıl olacak? İşte Ming-Chi Kuo'nun tahmini

Apple'ın VR başlığı nasıl olacak? İşte Ming-Chi Kuo'nun tahmini

14.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın VR başlığı (karma gerçeklik başlığı) için de bazı iddialarda bulundu. Kuo, yayınlanan kapsamlı raporun bir parçası olarak, Apple'ın AR / VR başlığındaki kamera sayısını paylaştı. Kuo'nun dediklerine bakılırsa Apple'ın başlığı, kameralarla dolu olacak.

Apple'ın VR başlığı nasıl olacak? İşte Ming-Chi Kuo'nun tahmini

2022 iPhone serisi için çıkan söylentiler ardından sonunda Apple'ın VR başlığına yönelik yeni şeyler duymaya başladık. Daha önce Ming Chi-Kuo, Apple'ın karma gerçeklik başlığının 2022'de 1000 dolar civarında bir fiyatla gelmesini beklediğini söylemişti. Kuo, yayınladığı oldukça kapsamlı bir raporda ise Apple'ın VR başlığı için yeni bilgiler verdi.

APPLE VR ALANINA 15 KAMERA İLE GİRİYOR

Apple'ın VR başlığı, Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre 15 kameraya sahip olabilir. Peki iddia doğruysa Apple neden bu kadar çok kamera kullanacak? Söylenenlere bakılırsa, Apple hem başlığı takan kişinin dış dünyadaki pozisyonunu ölçmek, hem hareketlerini izlemek hem de göz hareketlerini izlemek için bu kadar çok kamerayı görevlendirecek.

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'FOVEATED RENDER' TEKNİĞİNİ KULLANACAK

Apple'ın VR başlığının 'foveated render' adı verilen bir tekniği kullanacağı da belirtiliyor. Böylece tüm görüş alanı yerine sadece kişinin o anda baktığı şey hedeflenerek görüntü oluşturulacak. Apple'ın VR başlığı büyük olasılıkla gelecek yıl çıkacak. Önceki bir raporda, başlığın her bir göz için bir tane olmak üzere iki 8K ekrana sahip olacağı belirtilmişti.

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