HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 ailesinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı!

iPhone 13 ailesinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı!

23.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 13'te batarya kapasitesi konusunda önemli değişiklikler yaptı. Önceki model olan iPhone 12 ile kıyaslandığında bu seferki cihaz kullanıcıların takdirini kazanacak gibi görünüyor. Peki ne kadarlık bir değişim gerçekleşti? Ortaya çıkan son detaylara göre iPhone 12'nin batarya kapasitesi fazlasıyla geride bırakıldı.

iPhone 13 ailesinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı!

Sadece standart modellerde değil aynı şekilde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelinde de batarya kapasitesinin arttığı görülüyor. Böylece en küçük modelden en yükseğine kadar tamamında batarya iyileştirilmesi gerçekleşti. Apple tarafından paylaşılmamış olsa da, paylaşılan bazı belgelere göre sadece iPhone 13 mini bile iPhone 12 mini ile kıyaslandığında 2.438 mAh'e çıktı.

iPhone 13 mini ile bir dönem sona erdi: iPhone 14 mini olmayacak!iPhone 13 mini ile bir dönem sona erdi: iPhone 14 mini olmayacak!

Kaydedilen bazı detaylara göre iPhone 13 modellerinin bataryaları öncekiler ile kıyaslandığında ortalama yüzde 12 seviyesinde iyileşti. Elbette bazı modellerde bu iyileşme biraz daha düşük kalırken kimilerinde ise yükseldi.

iPhone 13

İŞTE iPHONE 13 MODELLERİNİN BATARYA KAPASİTELERİ

Belgelere bakacak olursak, iPhone 13 modeli 3.420 mAh batarya gücüne sahip. Böylece modelin iPhone 12 ile kıyaslandığında yüzde 15 seviyesinde bir gelişme kaydettiği görülüyor. iPhone 13 Pro modelinde ise 3.125 mAh batarya tercih edilmiş. iPhone 13 Pro Max 4.373 mAh batarya kapasitesine sahip. Genel olarak değerlendirildiğinde iPhone 12 Pro Max modeline göre yüzde 18,5 civarında artış olduğu görülüyor.

iPhone'larla ilgili en büyük eleştiriler genellikle batarya konusunda yapılıyordu. Bu yeni batarya iyileştirmeleri eleştirileri az bile olsa durduracak gibi görünüyor.

iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Apple kötüye kullanıma izin verdiği iddiasıyla yargılanacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldıŞaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldı
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
İndirdiği uygulama başını yaktı! Kripto paralarını kaptırdıİndirdiği uygulama başını yaktı! Kripto paralarını kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Bakan Koca "Salgının seyrinde yeni bir durum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Salgının seyrinde yeni bir durum" diyerek duyurdu

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

Parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.