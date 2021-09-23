iPhone 13 ailesinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı!

Sadece standart modellerde değil aynı şekilde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelinde de batarya kapasitesinin arttığı görülüyor. Böylece en küçük modelden en yükseğine kadar tamamında batarya iyileştirilmesi gerçekleşti. Apple tarafından paylaşılmamış olsa da, paylaşılan bazı belgelere göre sadece iPhone 13 mini bile iPhone 12 mini ile kıyaslandığında 2.438 mAh'e çıktı.

Kaydedilen bazı detaylara göre iPhone 13 modellerinin bataryaları öncekiler ile kıyaslandığında ortalama yüzde 12 seviyesinde iyileşti. Elbette bazı modellerde bu iyileşme biraz daha düşük kalırken kimilerinde ise yükseldi.

İŞTE iPHONE 13 MODELLERİNİN BATARYA KAPASİTELERİ

Belgelere bakacak olursak, iPhone 13 modeli 3.420 mAh batarya gücüne sahip. Böylece modelin iPhone 12 ile kıyaslandığında yüzde 15 seviyesinde bir gelişme kaydettiği görülüyor. iPhone 13 Pro modelinde ise 3.125 mAh batarya tercih edilmiş. iPhone 13 Pro Max 4.373 mAh batarya kapasitesine sahip. Genel olarak değerlendirildiğinde iPhone 12 Pro Max modeline göre yüzde 18,5 civarında artış olduğu görülüyor.

iPhone'larla ilgili en büyük eleştiriler genellikle batarya konusunda yapılıyordu. Bu yeni batarya iyileştirmeleri eleştirileri az bile olsa durduracak gibi görünüyor.

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