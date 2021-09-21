iPhone 13 mini ile bir dönem sona erdi: iPhone 14 mini olmayacak!

Mini iPhone, iPhone 12 mini tanıtılmadan önce birçok kişinin Apple'dan üretmesini istediği ürünlerden bir tanesiydi. Çünkü iPhone fanlarının Apple'dan isteği güncel iPhone tasarımına sahip ancak avuç içine sığan bir iPhone modeliydi. Nitekim Apple bu isteği iPhone 12 mini ile hayata geçirdi. Başta çoğu insanın fikri iPhone 12 mini'nin beklentileri karşılayan bir cihaz olmasından dolayı iyi bir satış rakamı yakalayacağından yanaydı. Ancak sektör içi raporlar, iPhone 12 mini'nin satışlarının düşük seyrettiğini ortaya çıkardı.

iPHONE 12 MINI, 13 MINI'Yİ ETKİLEMEDİ

Sızıntı kaynakları ise, iPhone 12 mini'nin satışlarının düşük seyrettiğine dair gelen raporlarına rağmen bir iPhone 13 mini modelinin olacağını dile getirdi. Yani satış rakamları mini'nin kaderini etkilemeyecekti. Öyle de oldu. Apple, 14 Eylül'deki özel etkinliğinde iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in yanında iPhone 13 mini'yi de tanıttı. Ancak görünüşe bakılırsa iPhone 13 mini, Apple'ın üretip piyasaya sürdüğü son iPhone mini modeliydi.

iPHONE 13 MINI'DEN SONRASI YOK

Bu iddianın arkasında ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser var. Daha önce iPhone 14 modelinin render görüntülerini paylaşan Prosser, bu kez yakın zamandaki bir Twitter gönderisinde iPhone 13 mini'nin son mini iPhone olduğunu iddia etti. Eğer Prosser'ın söyledikleri doğruysa gelecek yıl bir iPhone 14 mini modeli olmayacak.

APPLE RESMİ KARARINI AÇIKLAMADI

Yani yeni bir mini iPhone satın almak istiyorsanız, iPhone 13 mini sizin son şansınız olacak. Ancak yine de şunu belirtmekte fayda var. Apple, mini iPhone'un geleceği hakkında henüz resmi kararını açıklamış değil.

Bu yüzden kesin bir şey söylemek oldukça zor.

