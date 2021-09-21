HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 mini ile bir dönem sona erdi: iPhone 14 mini olmayacak!

iPhone 13 mini ile bir dönem sona erdi: iPhone 14 mini olmayacak!

21.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 5.4 inçlik iPhone 13 mini'yi geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ancak güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak görülen Jon Prosser'a göre iPhone 13 mini ile Apple bir dönemi kapatacak ve son mini iPhone olacak. Bu haber, iPhone 14 mini'yi bekleyenleri oldukça üzecek gibi.

iPhone 13 mini ile bir dönem sona erdi: iPhone 14 mini olmayacak!

Mini iPhone, iPhone 12 mini tanıtılmadan önce birçok kişinin Apple'dan üretmesini istediği ürünlerden bir tanesiydi. Çünkü iPhone fanlarının Apple'dan isteği güncel iPhone tasarımına sahip ancak avuç içine sığan bir iPhone modeliydi. Nitekim Apple bu isteği iPhone 12 mini ile hayata geçirdi. Başta çoğu insanın fikri iPhone 12 mini'nin beklentileri karşılayan bir cihaz olmasından dolayı iyi bir satış rakamı yakalayacağından yanaydı. Ancak sektör içi raporlar, iPhone 12 mini'nin satışlarının düşük seyrettiğini ortaya çıkardı.

iPHONE 12 MINI, 13 MINI'Yİ ETKİLEMEDİ

Sızıntı kaynakları ise, iPhone 12 mini'nin satışlarının düşük seyrettiğine dair gelen raporlarına rağmen bir iPhone 13 mini modelinin olacağını dile getirdi. Yani satış rakamları mini'nin kaderini etkilemeyecekti. Öyle de oldu. Apple, 14 Eylül'deki özel etkinliğinde iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in yanında iPhone 13 mini'yi de tanıttı. Ancak görünüşe bakılırsa iPhone 13 mini, Apple'ın üretip piyasaya sürdüğü son iPhone mini modeliydi.

iPhone 13 mini

iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

iPHONE 13 MINI'DEN SONRASI YOK

Bu iddianın arkasında ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser var. Daha önce iPhone 14 modelinin render görüntülerini paylaşan Prosser, bu kez yakın zamandaki bir Twitter gönderisinde iPhone 13 mini'nin son mini iPhone olduğunu iddia etti. Eğer Prosser'ın söyledikleri doğruysa gelecek yıl bir iPhone 14 mini modeli olmayacak.

Jon Prosser tweet

APPLE RESMİ KARARINI AÇIKLAMADI

Yani yeni bir mini iPhone satın almak istiyorsanız, iPhone 13 mini sizin son şansınız olacak. Ancak yine de şunu belirtmekte fayda var. Apple, mini iPhone'un geleceği hakkında henüz resmi kararını açıklamış değil.

iPhone 14 Pro'nun ilgi çekici özellikleri paylaşıldı! İşte önümüzdeki yılın iPhone'uiPhone 14 Pro'nun ilgi çekici özellikleri paylaşıldı! İşte önümüzdeki yılın iPhone'u

Bu yüzden kesin bir şey söylemek oldukça zor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Cep telefonu alkolden daha tehlikeliCep telefonu alkolden daha tehlikeli
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.