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iPhone 13 kullanıcılarının yaşadığı sorunlar gündemde

29.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen şikayetlere göre, iPhone 13 kullanıcıları birçok sorun ile karşılaşıyor. Ancak bir iPhone 13 sahibiyseniz ve problemlerle karşılaşmışsanız henüz umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok.

iPhone 13 kullanıcılarının yaşadığı sorunlar gündemde

MacRumors’a göre Apple, “yaklaşan bir yazılım güncellemesi” yoluyla cihazların Apple Watch ile kilidin açılmasını önleyen hatayı düzeltme sözü verdi. Apple, yama için bir zaman çerçevesi sunmasa da, şimdilik özelliği Ayarlar’dan kapatabilir ve bu çözüm uygulanana kadar parola yöntemi ile idare edebilirsiniz.

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Apple Watch ile kilit açamama problemi kullanıcılara iPhone’un Apple Watch ile “iletişim kuramadığını” söyleyen bir uyarı veriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, koronavirüsün gelmesiyle herkes maske takmaya başladı. Maske kullanımı ile Face ID’nin çalışmadığı durumlarda ekran kilidini açmak oldukça zor. Apple buna bir çözüm getirip Apple Watch ile iPhone 13 için ekran kilidi açma özelliği sunacağını duyurmuştu. Ancak ne yazık ki bu özellik de sorunsuz çalışmıyor.

APPLE iPHONE SORUNLARI İÇİN ÇALIŞIYOR

Sorunun çözülmesi için çok fazla beklemeniz gerekmeyebilir. Apple kısa süre önce bir iOS 15.1 beta testine başlamış olsa da, şirketin göze çarpan hataları ve güvenlik açıklarını düzelten küçük ama hızlı güncellemeler sunma konusunda bazı planları var. Apple, iPhone 13’ü piyasaya sürdüğünde bu tarz problemleri hayal etmemişti. Bu nedenle en kısa sürede sorunları çözmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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