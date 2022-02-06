iPhone 13 Pro Max satın aldı, paketi açtığında ise büyük şoka uğradı!

iPhone 13 Pro Max'ten Apple'ın premium cihazlarından biri olarak bahsediliyor. Akıllı telefon, ABD'de 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla, ülkemizde ise 23.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Apple'ın en yüksek fiyatlı iPhone modeli olmasıyla dikkat çeken iPhone 13 Pro Max, halihazırda pek çok kullanıcı tarafından kullanılıyor. İngiltere'de yaşayan bir kadın da iPhone 13 Pro Max kullanmak isteyenlerden biriydi. Ancak o elinde sadece el sabunuyla kaldı.

iPHONE 13 PRO MAX SİPARİŞ ETTİ AMA SORUN ÜSTÜNE SORUN YAŞADI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 32 yaşındaki Khaoula Lafhaily, bir operatör üzerinden 36 aylık sözleşmeyle iPhone 13 Pro Max sipariş etti. Lafhaily, ertesi gün teslimat seçeneği ile 24 Ocak'ta telefonu için ödeme yaptı. Ancak teslimat ile alakalı bazı sorunlar yaşadı. Telefon kendisine 24 saat içinde teslim edilemedi ve kendisine trafik sıkışıklığı mazereti sunularak bir mesaj gönderildi. Sipariş tarihinden iki gün sonra, paket tekrar kendisine teslim edilmeye çalışıldı, ancak Lafhaily bir kez daha telefonuna kavuşamadı.

VE PAKETİNE KAVUŞTU! AMA...

Geçen günlerin ardından Lafhaily'e sonunda bir paket geldi. Ancak pakette yeni bir iPhone 13 Pro Max yerine, bir şişe el sabunu vardı. Yani yanlış bir modelin teslim edilmesi bile söz konusu değildi. Ortada iPhone yoktu, sadece el sabunu vardı. 32 yaşındaki kadın, tamamen şokta olduğunu ve telefona gerçekten ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lafhaily, paketi aldığı anda operatörü aradığını iddia ederken, operatörün konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağını söylediği öğrenildi. Ancak Lafhaily, bir hafta boyunca herhangi bir temas kurulmadığını öne sürdü.

