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iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte olası fiyatlar

17.08.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13'ün fiyatı fazlasıyla merak ediliyor. Bu anlamda son raporlar bize bazı ipuçları veriyor. Gelen son bir rapor, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacağını söylüyor. O zaman iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte Apple'ın olası fiyatlandırması.

iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte olası fiyatlar

iPhone 13'ün fiyatı ve özellikleri hakkında hemen hemen her gün yeni bir bilgi düşüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri Apple'ın iPhone'ları tanıttığı ay olan eylül ayına oldukça az bir süre kalması. Bu anlamda çeşitli şirketler de tedarik zinciri kaynaklarına bağlı raporlar oluşturarak yeni iPhone'ların nasıl olacağına dair bazı bilgiler sunuyorlar. Bunlardan biri ise iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak iPhone 13 ailesinin fiyatından bahsediyor.

iPhone 13'ün özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler geldiiPhone 13'ün özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler geldi

iPHONE 13'ÜN FİYATI iPHONE 12'YE BENZEYECEK

TrendForce'un son raporu, Apple'ın yaklaşmakta olan telefonlarının fiyatlandırması hakkında da bazı bilgiler sundu. Şirket, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacağını söylüyor. Yani anlaşılan o ki bu yıl iPhone'ların fabrika çıkış fiyatlarına herhangi bir zam yansıtılmayacak. O zaman iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak?

İŞTE iPHONE 13'ÜN FİYATI

Raporun iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacak iddiasından yola çıkarsak, iPhone 13 modellerinin fiyatları şu şekilde olabilir:

iPhone 13 mini fiyatları

64 GB - 699 dolar
128 GB - 749 dolar
256 GB - 849 dolar

iPhone 13 fiyatları

64 GB - 799 dolar
128 GB - 849 dolar
256GB - 949 dolar

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 999 dolar
256 GB - 1.099 dolar
512 GB - 1.299 dolar

iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 1.099 dolar
256GB - 1.199 dolar
512GB - 1.399 dolar

Ayrıca Apple'ın ilk 1 TB'lık iPhone modelini iPhone 13 ailesinde görebileceğimize dair bir söylenti var. Ancak raporun arkasındaki şirket, 1 TB'lık bir iPhone'un olmayacağını söylüyor.

iPhone 13 Pro

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Son olarak belirtmekte fayda var; Yukarıda yer alan fiyatlar Apple tarafından açıklanmış resmi fiyatlar değil.

Apple, iPhone 13 ile dikkatleri üzerine çekecek!Apple, iPhone 13 ile dikkatleri üzerine çekecek!

Söz konusu fiyatlandırma, sadece iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer bir fiyatlandırmaya sahip olacağını söyleyen bir rapordan yola çıkılarak yapılan tahminlerden ibaret.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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