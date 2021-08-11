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Apple, iPhone 13 ile dikkatleri üzerine çekecek!

11.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 13'ün yetenekleri ile kullanıcıları kendine çekebilir. Çünkü yeni bir rapora göre teknoloji devi, iPhone 13 serisinde kullanıcılara yeni kamera özellikleri sunacak.

Apple, iPhone 13 ile dikkatleri üzerine çekecek!

Apple iPhone 13 serisinin özellikleri için net bilgiler vermiş değil. Ancak yapılan sızıntılar, yeni modellerin özellikleri hakkında bizlere bazı ipuçları veriyor. Bu raporlardan bir yenisi, iPhone 13 serisinin kamera özelliklerine dikkat çekerek önemli bilgiler veriyor.

iPHONE 13 İLE VİDEOLARDA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Mark Gurman imzalı o rapora göre, Apple iPhone 13 serisine video için portre modu özelliği ekleyecek. Yani portre modunu iPhone 7 Plus ile iPhone'lara getiren Apple, iPhone 13 ile birlikte ise video için portre modu özelliğini iPhone'lara getirecek. Bu da kullanıcıların arka planına bokeh efekti uygulanmış videolar kaydetmelerini sağlayacak. Ancak Apple'ın getireceği özellikler bununla da sınırlı değil.

iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak

iPhone 13

PRORES GELİYOR

Apple, ProRes'i "iPhone"a getirmeyi planlıyor. ProRes, kullanıcıların daha yüksek kalitede video kaydetmesine ve daha fazla düzenleme kontrolü sunmasına olanak tanıyacak. Ancak iPhone 12'deki ProRaw ile benzerlik gösteren ProRes, sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max gibi üst seviye modellere özel olabilir. Ek olarak Apple, daha gelişmiş fotoğraf düzenleme filtreleri de planlıyor.

iPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni iPhone'ların daha hızlı bir A15 yongasına, daha küçük bir çentiğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor.

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Ancak önceki sızıntılara bakılırsa, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranın Pro modellere özel olma ihtimali var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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