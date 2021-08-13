iPhone 13'ün özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler geldi

iPhone 13'ün özellikleri ve fiyatı büyük merak konusu. Ancak Apple, yeni iPhone'ların özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapmış değil. Zaten Apple'ın modelleri tanıtmadan önce yeni modeller hakkında bilgi vermesi de doğal olarak beklenmiyor. Ancak bu noktada sızıntılar ve bazı şirketlerin beklentileriyle oluşturduğu raporlar devreye giriyor. Bu şirketlerden biri, iPhone 13 ile serinin diğer modelleri iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max hakkındaki son beklentilerini paylaşmış durumda.

İŞTE iPHONE 13 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

TrendForce'un raporuna göre, iPhone 13 modelleri 5nm+ bir çip içerecek. Bu çip, muhtemelen A15 Bionic olarak adlandırılacak. Yeni iPhone'ların devre kartı yerden tasarruf sağlayacak ve böylelikle yeni modeller daha büyük pillere ev sahipliği yapacak. ABD dışındaki ülkelere mmWave 5G desteği de gelecek.

Şirketin beklentilerinden bağımsız olarak, iPhone 13 modellerinin pil kapasitesinin şu şekilde olacağı konuşuluyor:

iPhone 13 mini - 2.406 mAh

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro - 3.095 mAh

iPhone 13 Pro Max - 4.352 mAh

iPHONE 13 SERİSİNİN FİYATI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

iPhone 13 ailesinin fiyatına gelelim. Şirket, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacağını söylüyor. iPhone 13'ün tanıtım tarihi için ise bir kez daha eylül ayı işaret ediliyor.

Hatırlarsanız Apple geçen yıl pandemi kaynaklı gecikmelere bağlı olarak iPhone 12 modellerini eylül ayında değil, ekim ayında duyurmuştu.

