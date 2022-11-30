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iPhone 14 gibi ama değil! Fiyatı ise duyanları şaşırtıyor

30.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 ailesini eylül ayında piyasaya sürdü. iPhone 13 ile benzer bir tasarıma sahip olan iPhone 14'e ilginin düşük olduğu iddia edilirken, Çin'den ilginç haberler gelmeye başladı. Ülkede iPhone 14'e oldukça benzeyen bir telefon piyasaya sürüldü. Telefonun fiyatı ise iPhone 14'ten çok daha uygun. Ama iPhone 14 ile aynı performansa sahip olması beklenmiyor.

iPhone 14 gibi ama değil! Fiyatı ise duyanları şaşırtıyor

iPhone 14 ailesi, Apple'ın 2023'ün eylül ayına kadar, rakip telefonlara karşı kullanacağı en büyük koz olacak. Şirket, iPhone 14 ile Samsung'un S22 ve S23 serisiyle, Xiaomi'nin 13 serisiyle rekabet edecek. Ancak iPhone 14'e ilginin iPhone 14 Pro modellerine nazaran çok düşük olduğu iddia ediliyor. Çin'den ise ilginç haberler geliyor. Görünüşe göre, ülkede birkaç gün önce yeni bir telefon piyasaya sürüldü. Bu telefon iPhone 14 gibi ancak iPhone 14 ile yakından uzaktan alakası yok!

IPHONE 14'E ÇOK BENZEYEN TELEFON

Çinli teknoloji sitesi MyDrivers'ın haberine göre, Çinli marka LeTV, Y1 Pro+ isimli yeni bir telefon çıkardı. Bu telefonun iki önemli özelliği var; Bir önemli özelliği duyanları şaşırtan bir fiyata sahip olması. Bir diğer özelliği ise Apple'ın amiral gemisi iPhone 14'e çok benzeyen bir tasarımla gelmesi.

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Y1 Pro+ tasarım açısından, önden, arkadan veya yandan iPhone 14'e çok benziyor. Bu yönüyle telefon gerçekten de dikkat çekiyor. Ancak tasarımını ne kadar çok benzese de Y1 Pro+, iPhone 14 gibi çok güçlü, amiral gemisi bir akıllı telefon değil. Bu yüzden iPhone 14 gibi bir performans sunması da beklenmiyor.

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Merak edenler varsa telefonun özellikleri şöyle sıralanıyor:

Ekran: 6,5 inç LCD Ekran (1560x720 çözünürlük)
İşlemci: Tiger T610 işlemci (5G desteği yok)
RAM: 6GB/4GB RAM
Depolama: 64 GB/128GB/256GB
Batarya: 4000 mAh
Şarj hızı: 10W

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YİNE DE FİYATI ŞAŞIRTTI

iPhone 14'e benzeyen telefon her ne kadar iPhone 14 ile pek de rekabet edecek gibi görünmese de fiyatı duyanları şaşırtmaya yetiyor. Habere göre telefon, 70 dolarlık (499 yuan) bir fiyata sahip.

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Çin iPhone telefon

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