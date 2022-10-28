iPhone 15 Pro ile iPhone'lara yeni özellik! Ses ve güç tuşlarının pabucunu dama attıracak

Apple iPhone 14'ü tanıttı ancak şimdi sırada iPhone 15 var. ABD'li teknoloji devinin halihazırda iPhone 15 serisi için çalışmalarına hız verdiği düşünülüyor. Apple'ın şu sıralar iPhone 15'in özelliklerini kullanıcılara iyi bir şekilde sunmak için çalıştığı varsayılıyor. Fakat şimdi teknoloji devinin iPhone 15 Pro modellerine ilginç bir özellik ekleyebileceği ortaya çıktı. Bu özellik ses ve güç tuşlarının pabucunu dama attıracak.

İŞTE KUO'YA GÖRE iPHONE 15 PRO'NUN YENİ ÖZELLİĞİ!

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, önümüzdeki yıl iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki tıklanabilir ses ve güç tuşlarını iPhone 7'nin dokunulabilir ana ekran tuşuna benzer şekilde (katı hal formunu benimseyerek) değiştirmeyi planlıyor olabilir. Yani tuşlar artık fiziksel bir tuş olarak görev yapmayacak, dokunmayı algılayarak çalışacaklar. Apple'ın tıklama hissini simüle etmek için Taptic Engine titreşim motorlarına güveneceğini söyleyen Kuo'ya göre, bu tasarım değişikliği nedeniyle, iPhone'da kullanılan Taptic Engine sayısı da birden üçe çıkacak.

Bu değişikliğin gelecek yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen üst düzey iPhone modelleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te (iPhone 15 Ultra olarak da gelebilir) olacağı tahmin ediliyor.

iPHONE 15 PRO'NUN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 serisini dört gözle beklediği söyleyen TrendForce, yeni bir raporda Apple'ın iki farklı işlemci içeren dört yeni model sunacağını belirtmişti. Buna göre, Phone 14 serisinde olduğu gibi standart ve Pro modeller arasında yine bir ayrım olacak. Raporda Pro modeller için (muhtemelen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra olarak adlandırılacaklar) sıralanan özellikler ise şu şekilde;

Lightning'ten USB-C'ye geçilecek.

8 GB RAM yer alacak.

Kamera özellikleri iyileştirilecek.

8 bileşenli ana lens ile periskop kamera gelecek.

Yine Qualcomm'un 5G modemi kullanılacak.

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