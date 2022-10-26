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iPhone sahipleri dikkat! Apple'dan açıklama geldi: Uymak zorunda kalacağız"

26.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone sahipleri dikkat! Avrupa Birliği yakın bir zamanda akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi. Böylece USB-C elektronik cihazlarda standart şarj girişi olacak. Düzenleme özellikle iPhone'ların üreticisi Apple'ı, dolayısıyla iPhone sahiplerini etkileyecek! Nitekim Apple'dan bu konuda önemli bir açıklama geldi. Açıklama şirketin üst düzey yöneticisi olan Greg Joswiak tarafından yapıldı.

iPhone sahipleri dikkat! Apple'dan açıklama geldi: Uymak zorunda kalacağız"

iPhone'ların şarj girişi için tercihi yıllardır farklı bir giriş olan lightning'ten yana oldu. Android üreticiler USB-C'ye geçerken, Apple iPhone'ları lightning girişiyle çıkarmaya devam etti. Bu durum eylül ayında çıkan iPhone 14 ailesinde bile değişmedi. Ancak Apple iPhone modellerini piyasaya sürürken, Avrupa Birliği'nde başka bir çalışma üzerine yoğun mesailer yapılıyordu. O çalışma, elektronik cihazların tek tip bir şarj girişine sahip olması hakkındaydı. Avrupa Birliği bu konuda kararlıydı. Hatta aylarca bu konu üzerine çalışmalar yürütüldü, onaylar geldi. Son olarak, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı verdi. Peki Apple bundan sonra ne yapacaktı? Kendi standardı olan lightning'i iPhone'lardan çıkartacak mıydı? Bu konuda önemli bir açıklama yapıldı.

APPLE’DAN ŞARJ GİRİŞİ AÇIKLAMASI

Apple, USB-C'li bir iPhone'un geleceğine dair en açık onayını verdi. Bir röportajda, The Wall Street Journal'dan Joanna Stern tarafından Apple'ın pazarlama lideri Greg Joswiak'a şirketin lighting'i değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Joswiak, AB'nin şarj girişi düzenlemesi hakkında konuşarak "Açıkçası buna uymak zorunda kalacağız, başka seçeneğimiz yok" yanıtını verdi. Böylece Apple, ilk kez bu yeni düzenlemeye uymak zorunda kalacağını doğruladı.

iPhone

Joswiak, USB-C ve lightning'in dünyanın en popüler iki konektörü olduğunu ve bir milyardan fazla insanın bir çeşit Lightning kablosu kullandığını açıkladı.

Joswiak, iPhone’larda ne zaman USB-C'ye geçileceğine dair bir açıklama yapmadı. Bloomberg ve Ming-Chi Kuo gibi kaynaklardan gelen raporlara göre ise Apple gelecek yıl iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçmeyi planlıyor.

Apple aslında USB-C'ye o kadar da yabancı bir firma değil. Şirket, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında USB-C girişine yer vermeyi tercih ediyor.

Yen düzenlemeye göre, 2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

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