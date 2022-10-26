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Hayat kurtaran iPhone özelliğine güncelleme geliyor! Faydalı olacak

26.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın Acil SOS özelliği hayat kurtarıyor. iPhone 14 modellerinde bulunan trafik kazası algılama özelliği ise yaşanan herhangi bir kazayı algılayıp acil durum araması yapabiliyor. Ancak Apple, görünüşe bakılırsa iOS 16.2 ile Acil SOS özelliği için iPhone'lara önemli bir güncelleme yapacak. Bu yenilik, iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliğinin lunaparklarda yanlışlıkla acil servisleri aradığının bildirilmesinden sonra ortaya çıktı.

Hayat kurtaran iPhone özelliğine güncelleme geliyor! Faydalı olacak

Müjde, iOS 16.2 beta sürümüyle geldi. iOS 16.1'i pazartesi akşamı kullanıcılara sunan Apple, salı günü ise geliştiriciler için ilk iOS 16.2 beta sürümünü yayınladı. Apple'ın yeni iOS güncellemesine acil durum özelliği istenmeden tetiklendiğinde kullanıcıların şirkete rapor göndermesini sağlayan yeni bir seçenek eklediği görüldü.

APPLE'A GERİ BİLDİRİM GÖNDERİLECEK

9to5Mac'in haberine göre, iOS 16.2 beta artık böyle durumlarda kullanıcılardan geri bildirim isteyecek. Sistem kullanıcılara, Apple'a o anda olanlarla ilgili verileri göndermek için bir bildirim gösterecek. Bildirime tıklandığında geri bildirim asistanı açılacak ve burada "iPhone'unuzda kasıtlı olarak Acil SOS'ini tetiklediniz mi?" mesajı yer alacak.

POLİSLERİ YILDIRAN DURUMDAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Acil SOS'i iptal ettikten sonra geri bildirim göndermeye yönelik yeni özellik, iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliğinin yanlışlıkla acil servisleri aradığının bildirilmesinden sonra göründü.

iPhone

Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen ay iPhone ve Apple Watch kullanıcıları lunaparklarda roller coaster'lara binerken kaza algılama özelliğinin çalıştığından şikayet etti. Bu durum, yanlış çağrılar alan polisleri de yıldırdı. Ancak haber daha sonra, kullanıcıların yanlışlıkla cihazın düğmelerine basarak Acil SOS'i tetiklediklerini belirtmek için güncellendi.

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