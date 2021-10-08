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iPhone'ların iOS 15'e geçiş hızı, iOS 14'ten çok daha düşük

08.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlanan bir rapor, iPhone kullanıcılarının iOS 15'e geçiş hızının iOS 14'e geçiş hızından daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Rapor, 5 Ekim 2021 itibarıyla iOS 15'in kullanıcı oranının yüzde 22,22 olduğunu söyledi. Anlaşılan o ki iPhone kullanıcıları, iOS 15'e geçiş yapmaya pek istekli değil.

iPhone'ların iOS 15'e geçiş hızı, iOS 14'ten çok daha düşük

Apple iOS 15'i haziran ayında tanıttı ve geride bıraktığımız eylül ayında ise iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Ancak iPhone'lara yenilik katan iOS 15, aynı zamanda pek çok sorunla birlikte geldi. Hatta iOS 15 bu konuda bazı kesimler tarafından ağır eleştiriler de aldı. Bu durum, kullanıcıların iOS 15'e geçiş hızına da yansımış gibi görünüyor.

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iOS 15, iOS 14'TEN DÜŞÜK KALDI

Mixpanel'den gelen bir rapor, 48 saat içerisinde kullanıcıların yalnızca yüzde 8.59'unun iOS 15'i yüklediğini gösteriyor. Buna karşılık geçen yılın aynı döneminde iOS 14 piyasaya sürüldüğünde bu rakam yüzde 14,68 olarak kayıtlara yansımıştı.

Mixpanel ayrıca 5 Ekim 2021 itibarıyla iOS 15'in benimsenme oranının yüzde 22,22 olduğunu belirtiyor. iOS 14'te ise yine durum daha farklıydı. 5 Ekim 2020 itibariyle, iOS 14'ün benimsenme oranı yüzde 41,97'ydi.

Ancak bu verilerin resmi veriler olmadığını hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü Apple iOS 15'in kullanım oranı ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

Öte yandan Apple, bu yılın başlarında, iOS 14 kullanan iPhone kullanıcılarının iOS 15'e geçiş yapmadan önemli güvenlik güncellemelerini almaya devam edebileceklerini duyurdu.

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Geçiş hızını bu duyuru da etkilemiş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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